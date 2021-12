¿Qué pasó con Fabián Gianola? Suspenden la obra “Relaciones peligrosas”

Fabián Gianola suma una nueva denuncia por acoso por parte de Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, quien relató que vivió un difícil momento hace un tiempo en un programa de televisión.

Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano

“Era muy asqueroso… Como me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando”, relató Griselda Sánchez.

“Tenía ‘la mano loca’, si te tocaba el cu… era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín”, agregó.

“Para mí fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva”, señalo la modelo.

Suspenden la obra de Fabián Gianola

Relaciones peligrosas, obra de teatro protagonizada por Fabián Gianola y Claribel Medina

Tras iniciarse la causa judicial contra Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual por Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, el actor no se presentó a declarar y decidieron suspender la obra teatral “Relaciones peligrosas”, donde también actuaba Claribel Medina.

Damián Sequeira, el productor del espectáculo, dio detalles sobre la decisión que tomó: “Ayer charlamos con Fabián, entendió mi decisión de desafectarlo del proyecto hasta que todo esto se aclare y tome el camino que tenga que tomar, hacia un lado o hacia el otro”.

“Me parece lo más saludable y él entendió mi postura. Y así quedamos. Él tiene intenciones de seguir y yo hubiese querido lo mismo, pero esto ha tomado mucha trascendencia y nos pone en un lugar muy difícil a todos y a mí en tomar estas decisiones”, comentó.