Qué necesito para iniciar la Jubilación en ANSES: Documentación y requisitos 2023

La jubilación es un derecho que todos los trabajadores tienen después de años de contribución y servicio. ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, es el organismo encargado de gestionar las jubilaciones en Argentina. Si estás pensando en iniciar tu trámite jubilatorio, es esencial conocer los requisitos y la documentación necesaria para llevar a cabo este proceso de manera efectiva.

Requisitos para obtener la jubilación

Edad: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

Se requieren 30 años de servicios.

Nota: Las mujeres tienen la opción de permanecer en servicios hasta los 65 años según el Art. 19 de la Ley Nº 24.241.

Qué hacer si tengo la edad pero no todos los años de aportes requeridos

En este caso podés acceder a una moratoria previsional. Las moratorias previsionales ofrecidas por ANSES permiten a las personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación, regularizar sus períodos adeudados y así obtener el beneficio jubilatorio.

Estas moratorias están destinadas a quienes no hayan podido completar los aportes requeridos durante su vida laboral. A través de este régimen, es posible reconocer años de aportes no realizados, abonando las contribuciones correspondientes con facilidades de pago. Es una herramienta valiosa que busca garantizar el derecho a una jubilación a aquellos que, por diversas circunstancias, no pudieron aportar de manera regular durante su actividad laboral.

Plan de Pago de Deuda Previsional

ANSES ofrece esta opción para que puedan regularizar sus aportes adeudados y así acceder al beneficio jubilatorio. A través de este plan, los interesados pueden reconocer períodos de servicios no aportados, desde los 18 años de edad hasta la fecha de solicitud del plan.

Para adherirse, es necesario que la persona no haya estado en actividad en más del 50% del período que desea regularizar. Una vez aceptado el plan, se genera una deuda que el solicitante se compromete a pagar en cuotas. Estas cuotas se descuentan automáticamente del haber jubilatorio una vez que se otorga el beneficio. Es una excelente alternativa para quienes desean acceder a su jubilación y necesitan completar sus años de aportes.

¿Cómo puedo verificar mis aportes?

Para consultar tus aportes jubilatorios acumulados, ingresa a Mi ANSES, selecciona la sección “Trabajo” y luego “Historia Laboral” utilizando tu clave de seguridad social. Si tenés más de 30 años de aportes, tu haber aumentará en un 1% por cada año adicional, hasta alcanzar un máximo de 45 años de contribuciones.

¿Cuándo se puede iniciar la jubilación?

El trámite para obtener la jubilación puede iniciarse hasta 3 meses antes de cumplir con la edad requerida por la ANSES.

Documentación necesaria

Al momento de iniciar el trámite jubilatorio ante ANSES, deberás presentar:

D.N.I. (Documento Nacional de Identidad) original.

original. Certificación de servicios.

Afectación de haberes.

Derivación de aportes de obra social.

Último recibo de haberes.

Certificado de matrimonio / convivencia (si aplica).

(si aplica). D.N.I. de hijos menores de edad y/o con discapacidad (si aplica).

(si aplica). Nombre y dirección del banco donde deseas percibir tus haberes.

Cómo iniciar la jubilación en ANSES: Trámite paso a paso

Accede al sitio web oficial de ANSES y selecciona la sección “Mi ANSES“. Coloca tu CUIL y tu clave de seguridad social. Asegúrate de que todos tus aportes estén correctamente registrados, dirigiéndote a la sección “Trabajo” y luego a “Consultar Historia Laboral”. En caso de detectar aportes faltantes, es necesario presentar evidencia del período trabajado. Esto puede hacerse mediante certificación de servicios, recibos de salario, comprobantes de afiliación a una obra social o una Declaración Jurada. Además, es esencial completar el formulario 6.18, que corresponde a la solicitud de beneficios previsionales. Finalmente, sacá un turno para ser atendido en una de las sucursales de ANSES. Recordá llevar tu DNI el día de la cita.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se puede iniciar el trámite de jubilación? Las mujeres pueden iniciar el trámite a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta los años de servicio requeridos. ¿Cómo puedo saber si ya me puedo jubilar? Verifica si cumplís con los requisitos de edad y años de servicio. Además, ANSES ofrece herramientas en línea donde puedes consultar tu situación previsional y saber si ya estás en condiciones de jubilarte. ¿Qué sucede si no cuento con toda la documentación requerida? Es esencial tener toda la documentación necesaria para iniciar el trámite. Si no cuentas con algún documento, es recomendable acercarte a la oficina de Personal de tu Destino para dar comienzo al trámite, solicitando la documentación necesaria a la Dirección de Personal. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el proceso de jubilación? Podés visitar el sitio oficial de ANSES o acercarte a una de sus oficinas para obtener asesoramiento personalizado.