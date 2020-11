¿Qué le pasó a The Weeknd en el rostro?

El cantante y compositor canadiense, The Weeknd, se presentó en los American Music Awards 2020 (AMAs) este 22 de noviembre con el rostro vendado y los ojos moreteados y sus fanáticos se preguntan ¿Qué le pasó?

The Weeknd con la cara vendada

Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, subió al escenario durante los AMAS tras ganar un premio en la categoría “Favorite Album - Soul/R&B”. Sin embargo, el centro de atención no fue su premio, sino el aspecto que tenía al recibir el galardón.

The Weeknd en American Music Awards

Vendas y ojos moreteados ¿Qué le pasó a The Weeknd?

Como se mencionó, el cantante realizó su presentación y subió al escenario para recibir su premio en con el rostro vendado y los ojos moreteados; hecho que se robó la atención de todos en la ceremonia y de miles de usuarios en las redes sociales.

Su aspecto ocasionó que los usuarios en redes sociales se cuestionaran por qué lucía así; algunos realizaron memes y incluso muchos otros llegaron a preocuparse por su estado de salud.

Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse; ya que su aspecto se debe a un concepto artístico; en el cual el daño físico del interprete avanza cada vez más según lo hace la línea temporal de su álbum After Hours.

Concepto artístico y álbum musical: After Hours

Para comprender el aspecto físico de The Weeknd, hay que ver sus videos músicales en el siguiente orden: Heartless, Blinding lights, In your eyes y luego Too late. No obstante, puede que este concepto continúe ya que aun falta el lanzamiento de su próximo single.

The Weeknd es uno de los artistas que ha tenido mayor influencia durante este 2020, ya que se ha posicionado en el N° 3 de los artistas más escuchados en Spotify mundialmente. Aunado a ello, será el encargado del estectáculo del Halftime Show del próximo Super Bowl.

