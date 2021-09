¿Qué le pasó a Paulo Londra? La Voz Argentina homenajeó al cantante

La noche de ayer en La Voz Argentina fue para el Team de Mau y Ricky. Entre sus participantes estaban Marcos Olaguibet, Magdalena Cullen, Luz Gaggi y Lautaro Cabrera, quienes se subieron al escenario para demostrar su talento.

La sorpresa esta vez fue para Marcos Olaguibet, quien interpretó el tema “Adán y Eva” de Paulo Londra a modo de rock, tal como lo habían pensado con sus coachs.

Marcos Olaguibet

Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito dieron buenas devoluciones argumentando que se adueñó de la canción, lo hizo con estilo propio y logró ser tendencia en las redes.

Luego de la gran interpretación del mendocino, llegó a sus redes sociales y notó que el cantante Paulo Londra lo estaba siguiendo, por lo que inmediatamente compartió la noticia con sus seguidores envuelto de alegría.

También aprovechó a saludar a toda la gente que de todo el país lo acompañan para que siga en la competencia.

Instagram de Marcos Olaguibet

¿Qué le pasó a Paulo Londra?

Momentos previos a la devolución del jurado, Marley se acercó para saludar a Marcos y le dio el pie a Lali para que hiciera sus comentarios, fue en ese momento que la cantante aprovechó a saludar a Paulo Londra.

“Primero dejame mandarle un saludo a Paulo Londra, el tipo más escuchado de este país, ídolo absoluto. Paulo un beso enorme”, dijo Lali, y a su vez se pudo escuchar el grito de Soledad Pastorutti: “¡Libre Paulo Londra!”.

No es la primera vez que Soledad, Lali y muchos artistas muestran su apoyo con el cordobés que sigue en problemas legales con la productora que él mismo co-fundó con Ovy On The Drums y Kristo, y que no le permite lanzar nueva música.

Mira a Marcos Olaguibet en La Voz Argentina