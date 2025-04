¿Qué le pasó a Lizy Tagliani? El difícil momento de la comediante tras las graves acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani atraviesa un momento delicado luego de que Viviana Canosa la acusara públicamente de haberle robado dinero durante la época en que eran amigas y trabajaban juntas.

La situación generó un fuerte impacto emocional en la humorista, quien, según reveló Laura Ubfal en el programa LAM, se descompuso al ver los videos del descargo de Canosa.

En su programa, Viviana Canosa relató que sorprendió a Lizy robando dinero de su cartera y la acusó de traición. Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción de Tagliani, quien publicó un video en sus redes sociales negando rotundamente las acusaciones.

“Me están mandando un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición, y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video. Y bueno, quien quiera creerme, que me crea.”