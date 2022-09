Puede que en algún momento de tu vida viste esta bandera y te preguntaras ¿Qué es la Wiphala y el significado de sus colores? Si es así presta mucha atención a este artículo.

¿Qué es la bandera Wiphala?

La bandera Wiphala se trata de un símbolo utilizado por las comunidades indígenas del Tahuantinsuyo. Esta comunidad se encuentra a lo largo de Sudamérica, llegando a estar presentes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Esta es una bandera conformada por un total de 49 cuadrados, los cuales están coloreados de diversos colores formando rayas diagonales. Sus colores son los presentes en el arcoíris.

Cabe destacar que podemos conseguir cuatro versiones diferentes de la bandera Wiphala, las cuales son un tanto difíciles de diferenciar cuando no las vemos una al lado de la otra. Estas se diferencian en el orden de los colores y cada una representa una región diferente que son: Antisuyu, Cuntisuyu, Collasuy y Chincasuyu, destacando que en ellas están presentes los aimara o aymara.

Significado de la bandera Wiphala

Su significado es un tanto difícil de explicar y entender, por lo que se debe prestar mucha atención y esto se debe a que proviene de la cosmogonía de los pueblos del Tahuantisuyo. Principalmente el significado de esta bandera están relacionado con los valores fundamentales encontrados dentro de las etnias indígenas las cuales son:

El Pachakama: el principio del orden universal

La Pachamama: la madre tierra

El cosmos

Por otro lado, algunos historiadores tienen la teoría de que durante la época precolombina los Wiphala mantenían relaciones económicas y actividades cotidianas como la agricultura, textiles y más. También tienen la teoría que manejaban el calendario inca.

Otro aspecto que también llama la atención de los Wiphalas es que tenían sus propias tradiciones y costumbres, también compartían momentos de alegría y hasta de penas. De igual manera organizaban diferentes celebraciones como fiestas, festividades indígenas, bailes y otros más.

En la actualidad estas etnias son un símbolo en la región de resistencia indígena ante todas las practicas moderas relacionadas con la política y con la economía que tratan de dominar sus regiones. Entre otras de las características de estos es que son reconocidos como comunidades de mucha diversidad cultural y de igualdad.

Ahora bien, es bueno saber de dónde proviene su nombre, pues la palabra Wiphala tiene su origen en la cultura aimara. Esta parte de la unión de dos términos en específico como lo son: wiphai, lo que significa a una exclamación de triunfo, mientras que la otra es laphaqi, que tiene una traducción que se relaciona con “objeto que ondea en el viento”.

Significado de sus colores

Para saber un poco más de la bandera Wiphala es bueno saber que significa cada uno de los colores que la conforman, los cuales son tomados del arcoíris. Estos colores según la culta Tahuantinsuyo es una referencia a sus antepasados. A continuación el significado de cada color:

Azul: se le relaciona con el cosmos y la influencia que este tiene en el mundo terrenal.

se le relaciona con el cosmos y la influencia que este tiene en el mundo terrenal. Amarillo: este color identifica la energía y la fuerza, la cual se liga a sus principios morales y los valores.

este color identifica la energía y la fuerza, la cual se liga a sus principios morales y los valores. Blanco: este color está relacionado con el proceso de transformación ligado al criamiento intelectual y del trabajo, además que también se relaciona con el tiempo.

este color está relacionado con el proceso de transformación ligado al criamiento intelectual y del trabajo, además que también se relaciona con el tiempo. Naranja: este simboliza la preservación de la especie, de igual manera también lo relacionan como un símbolo de su cultura y de la sociedad.

este simboliza la preservación de la especie, de igual manera también lo relacionan como un símbolo de su cultura y de la sociedad. Rojo: este representa al planeta.

este representa al planeta. Verde: con este color buscan ligarlo con la economía relajada con la tierra y el territorio.

con este color buscan ligarlo con la economía relajada con la tierra y el territorio. Violeta: con este color identifican su orden político e ideológico de la cultura.

Historia de la bandera Wiphala

Su origen no está del todo claro, pero se tiene conocimiento de que esta ya existía al momento de la época precolombina. Cabe destacar que en este tiempo no era utilizada como bandera sino como un símbolo, pues no fue sino hasta la llegada de los europeos que estos trajeron consigo la idea de las banderas.

No fue sino hasta 1970 que esta bandera comenzó a ser muy reconocida, y esto se debe a las grandes movilizaciones indígenas y a sus sindicatos en Bolivia durante esta época. Gracias al presidente de Bolivia, Evo Morales, en el 2008 fue reconocida de manera constitucional esta bandera como un símbolo del estado de Bolivia.