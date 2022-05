¿Qué es la misofonía? El trastorno que padece Natalia Oreiro

La actriz y cantante Natalia Oreiro contó que padece un extraño trastorno neurológico. A pesar de que conoce esta condición desde chica, recién en la adultez logró encontrar una explicación para los síntomas que la aquejan.

¿Qué es la misofonía?

Se trata de un trastorno neurológico que puede provocarle ansiedad, rabia o estrés ante ruidos como masticar un chicle, golpes en el piso o un sonido de campana.

La misofonía afecta a un bajo porcentaje de población mundial y no tiene cura. Esta enfermedad tampoco tiene explicación, algunos especialistas consideran que se trata de una causa psicológica, mientras que otros lo niegan y argumentan que es un misterio.

“Tengo un tema que con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas “enfermedades raras”, contó la uruguaya en una entrevista.

¿Cómo es el tratamiento de la misofonía?

Aunque no se sabe con exactitud cuál es su causa, se cree que tiene que ver con una disfunción en el sistema nervioso central y no en los oídos. En algunos casos más avanzados, como consecuencia la misofonía puede afectar la vida social de los pacientes e interferir en la vida cotidiana.

No existe un tratamiento específico, por lo que los médicos suelen recomendar distintas terapias para sobre llevar esta afección.

Suelen aplicarse algún tipo de terapias que lleven a la desensibilización y aprender a vivir con ella. Puede ser a través del reentrenamiento de acúfenos (silbido o zumbido en uno o ambos oídos), o terapias cognitivo conductuales para ayudar a tolerar y mejorar su calidad de vida.

La idea es mutar esas emociones negativas por pensamientos positivos y contrarrestar esos momentos con, por ejemplo, un fondo de música. También se pueden emplear técnicas de respiración y meditación para modificar la conducta de reacción.