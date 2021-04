Qué es el protocolo de “última cama” que ya evalúan aplicar en La Plata por el Covid?

La situación que atraviesan los hospitales públicos y las clínicas y sanatorios privados de La Plata es crítica y así lo dejó en claro uno de los médicos intensivistas del Hospital San Martín, quien reveló en las últimas horas que el Comité de Crisis creado en ese centro de salud ya está discutiendo los marcos legales y operativos de la implementación del “protocolo de última cama”.

“Lo que se está discutiendo en el San Martín aborda la situación donde exista más de un paciente que necesita un respirador y quede una sola cama y uno tenga que definirlo a raíz del pronóstico del paciente”, contó Luciano Milanesio, que también es delegado de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

En diálogo con 221Radio dio un sombrío panorama sobre el avance del COVID-19 y sostuvo que “con la pandemia a esta velocidad chocamos el Titanic” porque “hoy estamos transitando el colapso que el año pasado se pudo evitar”.

Milanesio sostuvo que el colapso total está cerca, pese al esfuerzo diario del personal de salud por abrir camas. En este sentido, explicó que de activarse el protocolo de última cama, “si queda una cama y hay más pacientes que necesitan respiradores, el hospital debe decidir a quién dársela”.

También subrayó que la toma de una decisión de semejante calibre deja huellas emocionales en el personal de salud que se encuentra agotado, en una situación que se sostiene desde el año pasado: “Los que estamos en el hospital cotidianamente nunca vivimos algo así”.

El Comité de Crisis del nosocomio se compone del Equipo Directivo, los especialistas médicos y un equipo de legales que, en palabras de Milanesio, “reúne todos los recursos legales necesarios para que llegado el momento, si se debe aplicar el protocolo estemos lo más preparados posible”.

El médico intensivista se refirió además a la necesidad de una toma de conciencia de la gravedad de la enfermedad. “Mientras que a uno no le pase, no se comprende la situación. Pero después se ven casos donde un familiar necesita internación y no se encuentran camas y el paciente pasa horas girando en una ambulancia esperando un lugar disponible en algún hospital”, puntualizó.

