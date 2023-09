Qué es el modo silencioso en Instagram y por qué deberías usarlo

Si alguna vez te has sentido abrumado por las constantes notificaciones de Instagram, este artículo es para ti. Hoy vamos a explorar una función que podría cambiar tu relación con la red social: el modo silencioso. Sigue leyendo para descubrir cómo esta función puede mejorar tu bienestar digital.

¿En qué consiste el modo silencioso?

El modo silencioso, también conocido como Quiet Mode, es una funcionalidad que pausa todas las notificaciones de Instagram. Pero va más allá de simplemente silenciar tu teléfono; también envía una respuesta automática a quienes te envíen mensajes directos, informándoles que estás inactivo.

¿Por qué Instagram introdujo esta función?

Instagram ha notado que el tiempo promedio que los usuarios pasan en la plataforma ha ido en aumento. Esto puede convertirse en una distracción que afecta tu rendimiento en otras tareas. Por lo tanto, el modo silencioso busca establecer límites saludables en el uso de la red social.

¿Cómo activar el modo silencioso?

Activar esta función es bastante sencillo:

Ve a la pestaña de Configuración en tu aplicación de Instagram. Haz clic en Notificaciones. Busca la opción de Modo Silencioso y actívala.

Nota: Si no ves esta opción, podría deberse a que la función aún no está disponible en tu país o tu aplicación necesita una actualización.

Funciones adicionales para un uso más saludable de Instagram

Además del modo silencioso, Instagram ha lanzado otras funcionalidades interesantes como Hidden Words, que permite ocultar comentarios y mensajes con palabras específicas, y No me interesa, que te permite ocultar publicaciones que no te resulten relevantes.

¿Es el modo silencioso la solución definitiva?

Si bien esta función es un paso en la dirección correcta para fomentar un uso más consciente de la red social, la responsabilidad última recae en el usuario. El modo silencioso es una herramienta, no una solución completa, pero puede ser un excelente punto de partida para mejorar tu experiencia en Instagram.