¿Qué dirigentes acompañaron a Macri a Dolores?

El ex Presidente Mauricio Macri enfrenta hoy su primera indagatoria tras su paso por el Poder Ejecutivo entre 2015 y 2019, en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

En ese contexto, militantes y dirigentes del Pro llegaron a Dolores para respaldar al ex mandatario.

El diputado Fernando Iglesias publicó una foto junto al ex presidente desde el interior de la Municipalidad de Dolores.

Macri fue recibido por el intendente Camilo Etchevarren (organizador del evento) quien aprovechó la ocasión para lanzar su candidatura a Gobernador bonaerense mediante pancartas que fueron colocadas en las inmediaciones del Palacio Municipal.

También se hicieron presentes, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Silvina Lospennato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca, entre otros.

Dentro de la municipalidad también se pudo ver al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, los intendentes de La Plata, Julio Garro, de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, de Pinamar, Martín Yeza, y de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; al ex bailarín Maximiliano Guerra, el diputado bonaerense Alex Campbell, y el senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli.

Sin embargo, no todos los dirigentes de peso llegaron hasta la ciudad de Dolores para respaldar al ex mandatario. Uno de los ausentes fue el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco fueron los candidatos Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes decidieron no interrumpir su campaña a dos semanas de las elecciones legislativas.

Tampoco llegaron hasta ese lugar los dirigentes del radicalismo (que esta tarde tendrán su propio acto en el estadio de Ferro, encabezado por Facundo Manes) y otras figuras de peso de la coalición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, que no se presentaron pero hicieron público su apoyo a través de declaraciones en las redes sociales.

Así, la UCR se quedó en lo virtual y no convocó a movilizarse de forma orgánica. Las caras más visibles del Congreso, el diputado Mario Negri y el senador Martín Lousteau, también estuvieron entre los grandes ausentes.

Incluso, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó directamente el acto a favor del ex presidente Macri en el juzgado de Dolores. “No estoy de acuerdo con las marchas en apoyo a Macri, parecemos el kirchnerismo”, apuntó y enfatizó: “Somos diferentes al kirchnerismo y estamos actuando como espejo”.

Quizás por ello será que Bullrich cuando hizo uso de la palabra expresó que Macri recibía el apoyo desde “Salta a Tierra del Fuego”, excluyendo precisamente la provincia gobernada por Morales.