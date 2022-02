¿Puede la Argentina levantar todas las restricciones contra el COVID-19?

Se trata de la “ilusión danesa”, ya que en Dinamarca decretaron el regreso a “la vida como era antes de la pandemia”, ¿Qué pasará en Argentina?

Las restricciones continúan en nuestro país.

En Copenhague ya no se usa barbijo, y tampoco es necesario demostrar que se está vacunado. Esto no resultaría tan extraño de no ser porque es precisamente ese lado del mundo en el que os casos por covid se incrementan y más del 85% a causa de la variante ómicron.

Esto se debe a que se considera que los contagios ya no representan una “amenaza”, ¿Argentina podría hacer lo mismo?

Expertos afirman que hay tres cifras para concluir que estamos lejos del manejo de la pandemia “a la danesa”. La de Dinamarca es una decisión prematura, tomada en el medio de una ola de infecciones récord. No sólo no tienen una tendencia a la baja, sino que tienen récord de hospitalizaciones. Es una decisión política, basada en evidencia parcial, por la altísima efectividad de las vacunas para prevenir casos severos y muertes. Pero tiene que ser una decisión de transición, dinámica, flexible, y que debería ser potencialmente revertida. Argentina no puede ni entrar a esa transición“, dijo Humberto Debat.

El virólogo que integra el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), y vigila las mutaciones del virus tiene una visión diferente dela de Europa. Inquiere en prevenir el contagio en lugar de contagiarse libremente.

La cifra de muertes:

Aunque los casos se mantengan a la baja, aun siguen habiendo 300 muertes por día. Esto implica que cuantos más se contagien, más personas se internarán y eventualmente algunas morirán. Es lo que se conoce como “internación por goteo”.

“Argentina, en algún discurso del Gobierno, también ha querido decretar el fin de la pandemia. Eso es aceptar un cierto nivel de letalidad en un momento en el que no se pueden sacar ese tipo de conclusiones. Incluso Dinamarca mismo no tiene los datos del impacto sanitario macro de esta ola. Mucho menos en el contexto de una subvariante que marca la dominancia en ese país y ensancha la ola de contagios. Pensaron que iba a darse una caída abrupta y no fue así, volvió a subir la curva“, asegura Debat.

Equipamiento del sistema de salud e inmunización de la población:

Por otro lado, el equipamiento es diferente en relación a Dinamarca y simultáneamente no cuenta ni con el 30% de la población con las tres dosis, cuando en Dinamarca suma el 60%.

Argentina no llega al 30% de vacunados para las tres dosis.

“El miércoles hubo 320 fallecimientos, acá no hay practicamente ninguna restricción (sólo el pase sanitario en eventos masivos, en bancos y en restaurantes que se ocupen de pedirlo), o no hay control de esas restricciones. Los fallecimientos están empezando a ceder pero podrían extenderse un mes más. Serían 10 mil fallecidos más, tres veces más que las personas que mueren por año por accidentes de tránsito”, expresó.

¿Hasta cuando usaremos el barbijo?

Sobre el uso del tapabocas, se trata de una de las medidas básicas que se mantendran en el tiempo. Su uso no es obligatorio en espacios abiertos, quizá se reduzca el uso y se emplee en determinadas épocas.

El barbijo dejó de ser obligatorio en espacios abiertos.

“Son un ícono de la pandemia y, por lo tanto, la gente está desesperada por dejarlos atrás. Pero quizá en algún momento lleguemos a un uso estacional del tapabocas (por ejemplo, en el transporte público), de usarlo en invierno. Creo que será la medida más básica y fácil de mantener en el país, a futuro, aunque sea en algunos meses del año”, aseguró el experto.