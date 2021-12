Científicos prueban en el país una píldora para que el contacto estrecho no deba aislarse. Del estudio participarán voluntarios que recibirán un placebo y una droga, pero sólo pueden participar quienes no se hayan contagiado de coronavirus ni se hayan vacunado.

Voluntarios en Argentina participarán del estudio denominado MOVe-AHEAD. Se trata de una investigación clínica aleatoria, doble ciego y controlada con placebo. Esto significa que un grupo de voluntarios recibe placebo y el otro, Molnupiravir, que es el primer medicamento antiviral oral contra el coronavirus atacando la enzima que utiliza el virus para replicarse.

El estudio evaluará a la droga de Molnupiravir en una dosis de 800 mg cada 12 horas durante cinco días. La misma redujo el riesgo de hospitalizaciones y muertes a la mitad durante los ensayos clínicos en Reino Unido. “Si se consigue una droga preventiva que evite el contagio ya no habría que aislar a los contactos estrechos. Pero el ensayo recién empieza y todavía estamos lejos de esa meta”, explicó el infectólogo Martín Hojman, del Centro de Investigación Clínica Mautelén, que participará en Argentina.

En este momento están en la etapa de reclutamiento de voluntarios, y no les es fácil conseguirlos porque los requisitos excluyentes son que no se debe estar vacunado y tampoco haber tenido coronavirus. “Por suerte, en Argentina los niveles de vacunación son altos, por lo que conseguir voluntarios para el ensayo no será sencillo. Quienes estén interesados en participar pueden comunicarse al mail investigación@mautalen.com“, comentó Hojman.

La investigación de esta píldora que el contacto estrecho no deba aislarse se llevará a cabo simultáneamente, a nivel global, en Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Guatemala, Hungría, Japón, México, Perú, Filipinas, Rumania, Rusia, Sudáfrica, España, Turquía, Ucrania y Estados Unidos.