Presentan un proyecto de ley para crear el feriado feminista

En los últimos días, movimientos feministas como el “Comando Evita”, reavivaron un proyecto de ley que se presentó el año pasado con el fin de crear un feriado feminista.

El proyecto, impulsado por la diputada nacional del Frente de Todos, Rosa Martínez, fue presentado en la Cámara baja, y enviado a la comisión de Legislación de Cecilia Moreau.

Captura del Instagram de Comando Evita

¿De qué se trata el proyecto?

El Comando Evita, integrado por militantes y actrices, divulgaron el proyecto para que el 23 de septiembre sea feriado nacional por la promulgación de la Ley 13.010 del voto femenino en 1947, el cual reconoció el derecho a votar y ser elegidas de mujeres mayores de 18 años.

Si bien la fecha ya pasó, apuntan a un acto el 11 de noviembre para conmemorar los 70 años del día que las mujeres votaron por primera vez en Argentina.

“Yo ya me había comprometido cuando estuve en el CCK a apoyarlo. Es reivindicar nuestra historia; así como la historia la han escrito los vencedores, en esta misma clave hay que pensar que la historia nos debe una enorme reparación a las mujeres, a la lucha de las mujeres. Y si no hubiese habido quienes pelearon por el acceso al derecho, tampoco podríamos nosotras haber llegado adonde llegamos. Esa lógica de reconocernos en luchas anteriores es una lucha militante y el feriado es el mejor modo de visibilizar esta lucha que es de todas”, indicó Gómez Alcorta.

Elizabeth Gómez Alcorta, conduce el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

¿Quiénes apoyan la iniciativa?

Entre las mujeres que se sumaron a favor del proyecto se encuentran Soledad Quereilhac, esposa del gobernador Kicillof, Malena Galmarini (presidenta de AYSA y compañera de Sergio Massa), Fernanda Raverta (titular de ANSES, de La Cámpora) y Cristina Álvarez Rodríguez (sobrina nieta de Eva Perón).

En un video presentado por el Comando Evita, Soledad Quereilhac opina: “Me gusta muchísimo y no pensándolo como una conquista exclusivamente peronista sino como una conquista de este país. Las fechas patrias recuperan momentos nacionales o bisagras de nuestra historia que nos transformaron para siempre. Tener feriados que tienen que ver con el curso de nuestra historia, ya no en el siglo XIX sino con las grandes transformaciones del siglo XX: el 24 de marzo para que “Nunca más” y el 23 de septiembre para recordar que durante años y años nosotras no fuimos consideradas sujetos de derechos y sujetos políticos. Me encantaría, me gustaría”.

Soledad Quereilhac, esposa de Axel Kicillof

Malena Galmarini dijo: “Son importantes los feriados para clavar una bandera. No estoy de acuerdo cuando corremos los feriados, correr los feriados hace que perdamos de vista el porqué de la necesidad de ese feriado. Me parece muy oportuna esta fecha”.

Por su parte, Fernanda Raverta indicó: “Que una fecha nos permita preguntarnos a todas, todos y todes qué pasó ese día. Que nos permita pensar que fue a partir de la decisión política y la construcción de esa enorme y bella historia del Partido Peronista Femenino y compañeras que iban a construir la idea de que podías afiliarte a un partido, estar en las listas y ejercer nuestro derecho de elegir, me parece maravilloso”.

Cristina Álvarez Rodríguez expresó: “Votaron 3.816.654 mujeres. Esas mujeres fueron censadas por otras mujeres. La oposición decía que lo hacíamos para que nos votaran. El 63,9 votó por el partido. Bueno, ocurrió: nos votaron. El peronismo era el único partido que llevó candidatas en esas listas. En 1951, 23 diputadas nacionales y seis senadores nacionales ocuparon sus bancas”.