Provincia: Últimas novedades sobre la joven de 17 años que fue secuestrada y llevada en un camión

Tal como informó ayer INFOZONA, una joven bonaerense de 17 años que se hallaba desaparecida fue hallada en el interior de un camión que circulaba por la ruta 41 en jurisdicción del distrito de Castelli.

Agentes del Destacamento de Policía Vial Castelli establecieron un operativo cerrojo tras recibir un alerta dando cuenta que en un vehículo de gran porte podría hallarse en contra de su voluntad la joven que era buscada en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Las autoridades policiales detuvieron el camión y hallaron a la joven en su interior. Inmediatamente el conductor del rodado fue aprehendido y la menor trasladada al hospital local con el propósito de practicarle la revisión médica de rigor.

Transcurridas varias horas de ello, los medios de localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, lugar de residencia de la joven, accedieron a mayor información sobre lo ocurrido.

De tal modo el portal "El Lugareño" citó que todo comenzó el martes pasado cuando la adolescente conoció al sujeto en cuestión a través de internet y acordó encontrarse con él y pasar el día en la ciudad de Zárate.

“Es una joven trans que se contactó por una página con una persona, habló durante unos días y dijo de pasarla a buscar por Capilla del Señor para ir hacia Zárate”, indicaron a El Lugareño fuentes cercanas a la investigación.

El hombre llegó al distrito y se encontró con la adolescente quien se ubicó en la cucheta del camión, quedándose dormida y al despertar, no reconoció el lugar y le consultó dónde se encontraban.

En ese momento el hombre “le pide que se vaya con él” ante lo que la joven le comunica que quiere descender del vehículo, pero éste le pide que no lo haga. “Él debía hacer una carga de mercadería, pasaron la noche, tuvieron relaciones en el depósito del lugar. Nunca la amenazó, pero no quería que ella se bajara”, informaron.

La joven, que tenía su teléfono celular, le avisó a su madre lo que estaba ocurriendo y ésta le dio aviso a las autoridades policiales, que lograron encontrar al camión en el kilómetro 2 de la ruta 41 en jurisdicción del partido de Castelli.

Fuentes oficiales señalaron que el camionero no aplicó para con la menor amenazas, maltrato o golpes aunque le impedía descender del vehículo.

La declaración de ella fue contundente, no sufrió ningún tipo de violencia más allá de decirle que no se baje y que la puerta del acompañante, no se podía abrir desde dentro”, añadieron.

En el operativo, además de detener al sujeto de 54 años, se secuestró el camión Ford, un celular Samsung y una cuchilla. El teléfono, será peritado para investigar si “tiene relación con alguna red de trata de personas”.

Respecto de la situación de la menor, explicaron que “ella está en una situación de vulnerabilidad y se dio intervención a la Dirección Provincial, solicitando que se la incluya en el Plan Acompañar para brindarle asistencia no solo emocional sino económica”.

La causa, por “Privación ilegítima de la libertad” ha recaído en la Fiscalía Descentralizada de Exaltación de la Cruz a cargo del Dr. Juan Manuel Esperante.

En la mañana de este viernes el camionero recuperó la libertad.