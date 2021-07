Provincia: habrá un “timbreo” este fin de semana para detectar a no vacunados

Este fin de semana se realizará un “timbreo” casa por casa en la provincia para detectar a quienes no se han vacunado o no se han anotado para inocularse.

El gobernador Axel Kicillof explicó cómo será la metodología para detectar a quienes no se han vacunado aún en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Entre el viernes y el sábado se llevará a cabo la jornada de vacunación libre contra el coronavirus mediante recorridos de casa por casa. La intención es invitar a quienes no se inocularon a acercarse a los vacunatorios cercanos a donde reside, aunque aclaran que no se los vacunará en el lugar. Este “timbreo” a realizarse en la provincia será el primero en la gestión para encontrar a quienes no se inscribieron.

Por otra parte, para reforzar el Plan de Vacunación se instalarán más de 100 postas en estaciones de trenes y diferentes clubes de barrio de toda la provincia. La intención de estas postas es que se apliquen las primeras dosis turno previo para trabajadores de la salud, de educación y de seguridad. También será para mayores de 40 años y mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas.