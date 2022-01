Provincia: Podría exigirse el pase sanitario en micros de media y larga distancia

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, reiteró en las últimas horas que está a favor de exigir el pase sanitario para micros de media y larga distancia en el marco de la temporada 2022 de verano.

En medio de la tercera ola de Covid y la temporada de verano, el ministro Jorge D’Onofrio dijo que se reunirá con su par de Salud, Nicolás Kreplak, para ampliar el pase sanitario en transporte.

“Soy de la idea de que sea exigido el pase sanitario para los micros de media y larga distancia”, dijo en declaraciones radiales el flamante ministro Jorge D’Onofrio.

“Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible. El pase sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no lo está o al que no se dio la segunda dosis Covid”, amplió el funcionario bonaerense.

El pase sanitario rige en territorio bonaerense desde el 21 de diciembre pasado para acreditar la vacunación Covid y, de esta forma, estar habilita el acceso a actividades de con riesgo epidemiológico como los centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos.

También rige la presentación de pase sanitario para mayores de 13 años en salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas.