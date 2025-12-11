La Provincia de Buenos Aires abre la preinscripción 2026 para carreras de salud gratuitas

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha anunciado la apertura de la preinscripción 2026 para diversas carreras públicas y gratuitas de formación en salud. Esta iniciativa busca fortalecer la capacitación de profesionales en distintas áreas esenciales, como Enfermería, Farmacia Hospitalaria y Emergencias, entre otras.

Preinscripción para Carreras de Salud: Fechas y Procedimientos

La preinscripción virtual estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE). Las clases iniciarían en abril de 2026. Para facilitar a los interesados, el ministerio ha preparado un video tutorial que guía el proceso de inscripción, disponible en YouTube.

Validez y Duración de los Títulos

Los títulos otorgados en las diferentes sedes de las Regiones Sanitarias cuentan con validez nacional, otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), y permiten gestionar la matrícula provincial correspondiente. Las Tecnicaturas Superiores No Universitarias tienen una duración de tres años y requieren contar con el título secundario completo, mientras que los cursos de Auxiliares y postítulos se cursan en un año.

Requisitos de Inscripción

Además de completar la preinscripción virtual, los postulantes deberán realizar un curso virtual titulado “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”, que se habilitará próximamente. Luego, deberán asistir a la inscripción presencial en la sede elegida entre el 2 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

Resultados y Proceso de Ingreso

El 9 de marzo de 2026 se publicarán los listados de ingresos directos y de vacantes sujetas a sorteo. El sorteo será llevado a cabo el 16 de marzo. Como en años anteriores, tendrán ingreso directo los egresados del Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS), quienes no deberán realizar el curso introductorio. También se consideran las personas de pueblos originarios y migrantes bilingües, así como los trabajadores del sistema público de salud provincial y municipal sin título superior.

Más Información

Para conocer más sobre la oferta académica y los requisitos detallados, los interesados pueden visitar el sitio oficial de capacitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/ingreso-a-carreras-2026/.