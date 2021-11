Vivienda, seguridad y medioambiente: las propuestas de Fernando Raitelli para transformar Brandsen

En la recta final de la campaña, el candidato a concejal del Frente de Todos repasó sus iniciativas y consideró que la situación habitacional “es una gran falencia: no hay una política del Estado municipal que tenga que ver con el hábitat”.

El primer candidato a Concejal del Frente de Todos de Brandsen Fernando Raitelli expuso los ejes de trabajo de cara al nuevo período legislativo que se abre con las elecciones del próximo domingo. “Hay temas que son fundamentales en Brandsen como el tema habitacional”, sentenció el actual jefe de la Anses local. En este sentido explicó que, poblacionalmente, el distrito es “poco denso” ya que el territorio es muy amplio pero tiene sólo 40 mil habitantes.

“Entre Jeppener y Oliden hay 60 kilómetros de distancia y en medio, entre pueblo y pueblo, hay campo, es decir que es un distrito que tiene tierras, por eso no se entiende cómo Brandsen quedó afuera de PROCREAR, uno de los programas más importantes que se desarrolló en el gobierno de Cristina Kirchner”, analizó Raitelli, y completó: “Hace más de un año que se reactivó ese programa y Brandsen quedó afuera porque no había tierras a disposición de los vecinos, para comprar o para escriturar. Hablamos de tierras del Estado municipal. Y vemos distritos con características similares como Magdalena, que recientemente puso a disposición de los vecinos 200 lotes; o San Miguel del Monte, que está desarrollando proyectos urbanísticos con PROCREAR”.

Para Brandsen, sostuvo Raitelli, la situación habitacional “es una deuda pendiente porque las familias y los jóvenes que terminan de estudiar o que consiguen su primer trabajo y están empezando a construir sus familias; ven como algo muy lejano acceder a un lote o una vivienda propia. Es una gran falencia: no hay una política del Estado municipal que tenga que ver con el hábitat”.

“Queremos que haya desarrollos urbanísticos para que la gente pueda apostar a vivir en Brandsen”, sostuvo Raitelli, al mismo tiempo que consideró que “esto se ve como algo muy lejano en este momento”. Por ello, pretende promover desde el Concejo Deliberante políticas que prioricen el acceso a la vivienda.

En otro orden, el referente del Frente de Todos aseveró que el tema ambiental es “fundamental” en el distrito. Al respecto, manifestó: “En un lugar con las características que tiene Brandsen tendríamos que tener todo controlado. El sentido común dice que en Brandsen no tenemos problemas ambientales, pero los tenemos. Hemos retrocedido diez años en materia medioambiental”.

En candidato recordó la gran movilización de 2005 en la que los vecinos “le dijimos no a la basura” cuando se pretendía instalar un “basural” en la ciudad; en ese momento, precisó, “promovimos la separación de origen y logramos cosas, como la prohibición de las bolsas que no fueran biodegradables. Logramos, con un esfuerzo enorme, tener la planta de tratamiento de residuos sólidos y urbanos. En este momento esa planta es un basurero a cielo abierto, ya no funciona como planta de tratamiento; la gente ya no separa porque saben que después va todo a la misma montaña”.

En la misma línea, Raitelli expuso que junto a su equipo “estamos trabajando muchísimo” sobre este eje, incluso “armamos un frente ambiental con muchos jóvenes de Brandsen; también con militancia y con instituciones y estamos impulsando el ambientalismo popular llevado a los barrios, les explicamos a los vecinos y vecinas de la periferia la importancia de la conciencia ambiental, que son los vecinos que menos desechan, los que menos contaminan y también los que más sufren la contaminación. Les explicamos, por ejemplo, cómo producir en un metro cuadrado de tierra alimentos sin agrotóxicos y saludables para la familia. Hacemos mucho énfasis en el tema ambiental”.

Finalmente, Raitelli repasó un aspecto que durante muchos años fue una virtud en el distrito. “Una característica de Brandsen es que es un distrito seguro, donde las casas no tienen rejas ni se piensa en cerrar las puertas o se dejan las bicicletas en la vereda. Pero en los últimos meses ha habido robos. Y no podemos entender cómo en un pueblo tan chico no se puede controlar eso”, manifestó.

La situación de inseguridad, siguió, “se debe a una falta de políticas públicas estatal de parte del ejecutivo municipal; y no advertimos que haya un trabajo de prevención. En varias ocasiones el intendente manifestó públicamente que la Provincia no le manda patrulleros, y el tema de la seguridad no se soluciona con patrulleros”.

Raitelli consideró que “no hay un trabajo en los barrios, donde el estado se haga presente para incluir e integrar; no hay un estado municipal que se preocupe por el estudio y por el trabajo”. Y concluyó: “En un distrito de las características de Brandsen, ¿para qué queremos tanto policías y tantos patrulleros? Lo que tiene que haber es presencia del Estado”.