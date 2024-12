Programa Hogar: ¿Es acumulativo y cómo funciona el beneficio?

El Programa Hogar, gestionado por ANSES y la Secretaría de Energía, es un subsidio destinado a familias que no tienen acceso a la red de gas natural. Con el reciente ajuste en los precios del gas envasado y el aumento del subsidio, muchas personas se preguntan si este beneficio es acumulativo y cómo afecta el cobro mensual.

¿El Programa Hogar es acumulativo?

El Programa Hogar no es acumulativo en el sentido de que los beneficiarios reciben mensualmente el monto correspondiente al subsidio de las garrafas asignadas, según su ubicación y la cantidad de miembros del hogar. Si un beneficiario no cobra el subsidio en un mes determinado, ese monto no se acumula para ser cobrado en meses posteriores. Por lo tanto, es fundamental que los datos estén actualizados en ANSES para evitar inconvenientes en los pagos.

¿Qué pasa si no recibiste el subsidio?

En caso de no recibir el pago, ANSES recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en Mi ANSES y que la cuenta bancaria o medio de cobro estén activos. También es posible presentar un reclamo directamente en las oficinas de ANSES.

Monto del subsidio en diciembre 2024

En diciembre, el monto del Programa Hogar asciende hasta $16.000 por garrafa, reflejando el aumento en los precios del gas envasado. La cantidad de garrafas asignadas por hogar depende de:

Ubicación geográfica: En regiones frías, se otorgan más garrafas mensualmente.

En regiones frías, se otorgan más garrafas mensualmente. Cantidad de miembros del hogar: Hogares más numerosos reciben mayor cantidad de garrafas.

Ejemplo de asignación mensual

Hogares en zonas cálidas: 2 garrafas por mes.

Hogares en zonas frías (Patagonia): Hasta 6 garrafas por mes.

Monto mensual estimado:

Para un hogar en una zona fría con 4 garrafas asignadas, el subsidio mensual llegará hasta los $64.000 (4 x $16.000).

¿Cómo verificar el estado del subsidio?

Podés consultar si estás recibiendo el Programa Hogar en Mi ANSES:

Ingresá con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Seleccioná la opción “Mis Programas y Beneficios”. Verificá si aparece el Programa Hogar.

También podés comunicarte al 130 o enviar un correo a [email protected].

Requisitos para acceder al Programa Hogar

Para recibir el subsidio, debés cumplir con las siguientes condiciones:

No contar con acceso a la red de gas natural.

Ingresos familiares menores a 2 salarios mínimos (hasta 2,8 SMVM en zonas frías).

(hasta en zonas frías). Presentar un comprobante de domicilio y datos del grupo familiar actualizados en ANSES.

El Programa Hogar sigue siendo un apoyo fundamental para las familias que dependen del gas envasado, asegurando su acceso a precios subsidiados en un contexto económico desafiante.