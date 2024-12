Programa Hogar de ANSES: Quiénes no cobrarán el subsidio en diciembre 2024

El Programa Hogar, administrado por ANSES, es un subsidio diseñado para garantizar el acceso al gas envasado a familias de bajos ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Sin embargo, no todos los hogares que lo solicitan califican para recibir este beneficio. En este artículo, te contamos los principales motivos por los que algunas personas no podrán cobrar el subsidio en diciembre 2024.

¿Por qué algunos hogares no cobrarán el Programa Hogar este mes?

Ingresos familiares superiores al límite establecido

El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , salvo en las siguientes excepciones: Familias en la Región Patagónica: el límite se eleva a 2,8 SMVM debido a las bajas temperaturas. Familias con integrantes que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) : el límite es de hasta 3 SMVM (4,2 SMVM en la Patagonia).

Conexión a la red de gas natural

Si algún miembro del hogar tiene un servicio de gas natural registrado a su nombre, el beneficio será rechazado.

Para corregir esta situación, se debe solicitar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red en la empresa distribuidora y presentarlo ante ANSES.

Beneficio duplicado en un mismo hogar

Si más de un integrante del grupo familiar solicita el Programa Hogar, ANSES anula el subsidio duplicado. Uno de los solicitantes debe dar de baja su solicitud.

Baja automática por impagos

Si un beneficiario no utiliza el subsidio durante tres meses consecutivos, el sistema lo da de baja automáticamente. Para reactivarlo, es necesario realizar una nueva inscripción.

Errores en la información familiar

Si los datos del grupo familiar no están actualizados en el sistema de ANSES, se puede generar una suspensión del beneficio. En este caso, es necesario corregir los datos en una oficina de ANSES, sin turno previo.

Requisitos para acceder al Programa Hogar en diciembre 2024

Ausencia de conexión a gas natural: Ningún miembro del hogar debe tener una conexión activa de gas natural.

Tampoco deben haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Ingreso familiar compatible con el subsidio: Familias sin integrantes con CUD: ingresos de hasta 2 SMVM.

Familias con CUD: ingresos de hasta 3 SMVM.

. En la Patagonia, los límites se ajustan a 2,8 SMVM y 4,2 SMVM respectivamente. Residir en zonas sin acceso a la red de gas natural: El programa incluye regiones específicas como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el Partido de Patagones.

Monto del subsidio y ajustes por región

El valor del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía y varía según:

Tamaño del grupo familiar.

Ubicación geográfica.

. Estación del año (en invierno se otorgan montos adicionales).

En provincias con condiciones climáticas extremas (como Tierra del Fuego, Santa Cruz, y Chubut), se permiten garrafas adicionales para cubrir las necesidades energéticas.

¿Qué hacer si no recibiste el Programa Hogar?

Verificá tus datos: Ingresá a Mi ANSES para revisar tu situación en el programa.

para revisar tu situación en el programa. Actualizá tu información familiar si es necesario. Solicitá los certificados necesarios: Si el sistema indica una conexión a gas natural que no existe, gestioná el Certificado de Negativa en la distribuidora de tu zona. Reinscribite si fue dado de baja: En caso de baja automática por falta de uso, presentá una nueva solicitud en las oficinas de ANSES.

Con estas medidas, podés asegurarte de recibir el subsidio del Programa Hogar y acceder al gas envasado a precios accesibles.