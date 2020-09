Programa Acompañar Anses: ¿Cómo cobrarlo?, Inscripción y requisitos

La ANSES pagará la nueva asignación correspondiente al Programa Acompañar que pagará casi $17.000. ¿Quiénes y cómo la cobrarán?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) otorgarán la nueva asignación durante 6 meses que denominaron Acompañar.

La ANSES oficializó la creación del plan Acompañar mediante el Decreto 734/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial. Se trata de un programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de género.

¿Quiénes pueden cobrar el programa Acompañar?

El plan Acompañar, por el que ANSES paga una nueva asignación, está destinado a personas que estén en situación de riesgo por violencia de género y tiene como foco promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+.

¿Cuánto es el monto del Plan Acompañar?

El monto del programa Acompañar será de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que hoy es de $16.875 que se cobrará durante 6 meses.

Consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable, no contributiva y se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.

¿Cuál es el objetivo del programa Acompañar?

El nuevo beneficio de la ANSES tiene como objetivo que las mujeres y personas LGBTI+ puedan independizarse y así salir de esa situación de violencia en la que se encuentran, lejos de las personas que las violentan.

¿Es compatible con otras asignaciones?

Sí, el programa Acompañar es compatible con el cobro de la:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Monotributo Social

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (empleada doméstica)

¿Cómo inscribirse para cobrar el plan Acompañar?

El requisito principal para poder cobrar el plan es acreditar la situación de riesgo por violencia de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local o provincial.

Podrá cobrar la asignación Acompañar toda persona residente en el país que sea ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud, a partir de los 18 años.

¿Cómo se pagará el plan Acompañar?

El programa Acompañar de ANSES abarcará a todas las provincias del país. Para implementarlo se necesita aún la firma de convenios del Ministerio de Géneros con las diferentes provincias y los municipios.

