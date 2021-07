Productor citrícola no consiguió gente para trabajar y perdió toda la cosecha de millones de frutas

Ricardo Ranger es un productor citrícola de El Dorado, en la provincia de Misiones y tuvo que dejar a perder una cosecha entera de limones y parte de la de naranjas por no conseguir gente para trabajar: “Tengo más de un millón y medio de kilos de limones y 200.000 kilos de naranjas pudriéndose tirados en el suelo”.

Esta situación se viene repitiendo hace unos años en casi todas las economías regionales, donde la mano de obra es escasa y se provocan grandes pérdidas. En este caso el productor perdió 50 millones de pesos, siendo que le pagaban por limón aproximadamente $30 el kilo y $35 por kilo de naranjas.

¿Por qué no encuentran empleados?

Ranger cuenta que la problemática se presenta porque las personas no quieren ser dadas de alta y trabajar en blanco para no perder sus beneficios sociales: “No solo a mí me sucede esto, afecta a todos los sectores productivos del país que necesitan cosechar a mano, porque el trabajo temporario que ofrecemos a los cosecheros es incompatible con los planes sociales que da el Estado”, explicó el productor.

“El Estado nos pone todos los jugadores en contra. Por un lado nos pide que registremos a los empleados, combatiendo la evasión y la informalidad y, por otro, entrega subsidios para que no trabajen. No existe en ninguna parte del mundo. Hoy decir trabajo es mala palabra”, indicó Ranger.

“Es una vergüenza, nos estamos fundiendo trabajando. Fertilizamos, podamos las plantas, invertimos en en limpieza y tecnología, pagamos los impuestos y cuando queremos cosechar no conseguimos gente. Toda esta política desestimula la inversión, el trabajo y la producción”, agregó.

“Prefiero perder una cosecha entera de limones que dar trabajo en negro. Quiero estar dentro de la ley pero eso me lleva a fundirme. Es una gran impotencia la que sentimos”, remarcó.

Un proyecto de ley

Tras esta problemática, CAME, junto con la senadora Nora Giménez, prepararon un proyecto de ley en el que se busca compatibilizar trabajo registrado de las economías regionales con planes y programas sociales con el fin de “fomentar el trabajo rural para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional mediante la compatibilización del empleo registrado con los planes y/o programas sociales por el término de dos años”.

“El sector de las economías regionales está integrado por más de 30 complejos productivos y representa el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales, las que exportaron en 2020 por un monto de 7015 millones de dólares y emplean al 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a alrededor de 625.000 personas”, dicta en esta iniciativa.

La mujer de Ranger hizo un video con los limones caídos en el suelo e hizo llegar las imágenes a la Presidencia de la Nación. Desde el Gobierno se comunicaron con el productor para mostrar su preocupación por la problemática que atraviesa y le aseguraron que acompañarán el proyecto de ley presentado.