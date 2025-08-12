banner ad

Problemas con chapas patentes: mal laminado provoca desperfectos y multas inesperadas

Ignacio Hernández
patente despintada

Los propietarios de vehículos en Argentina han comenzado a notar una problemática recurrente: las chapas patentes se despegan, el laminado se levanta y las letras se desvanecen. Este fenómeno, lejos de ser una cuestión de azar, tiene raíces en un defecto de fabricación que involucra al proveedor encargado del material.

¿Cuál es la causa de la falla en las chapas patentes?

Hasta hace poco, la Casa de la Moneda se encargaba de producir todas las chapas patentes del país, utilizando aluminio suministrado exclusivamente por la empresa Tonjes. Según Sebastián Bravo, un trabajador de la Casa de la Moneda, “en varias ocasiones, advertimos que el material presentado por Tonjes no era adecuado”. Sin embargo, la insistencia del proveedor llevó a que esta situación no se corrigiera.

ARCA anuncia tres nuevas subastas: celulares y artículos deportivos
Mirá también:

ARCA anuncia tres nuevas subastas: celulares y artículos deportivos

El resultado de esta decisión fue la producción de chapas con un laminado defectuoso, que se levantaba con el tiempo, exponiendo las impresiones. “Hoy vemos que la baja calidad del material ha llevado a que se coloque en duda la eficiencia de nuestra institución”, agregó Bravo.

¿Cómo afecta esto a los motociclistas y qué problemas traerá el nuevo material?

El problema no se detiene con las chapas de autos. El nuevo material propuesto para la fabricación de patentes en el ámbito privado plantea interrogantes sobre su durabilidad. Según Bravo, “podría haber diferencias en la proyección de la luz y en el brillo del laminado, así como en las dimensiones de las letras”.

Estos detalles son cruciales para garantizar que las chapas sean legibles por controladores de tránsito. La falta de legibilidad puede resultar en multas injustas, complicaciones para vender el vehículo o problemas legales si no se puede identificar correctamente el automotor.

¿Cómo identificar un problema en la chapa patente y qué pasos seguir?

  1. Verificar el laminado: Si se observa que la capa empieza a despegarse o a formar burbujas, es un indicio de pérdida de protección.
  2. Observar el brillo y color: Un tono opaco es señal de desgaste. En motos, esto podría afectar la legibilidad.
  3. Revisar letras y números: Si alguna impresión está borrada, es recomendable actuar de inmediato.
  4. Documentar el estado: Mantener un registro fotográfico ayudaría ante cualquier reclamo.
  5. Solicitar reposición: Es necesario hacerlo en el registro automotor correspondiente. Si la falla es de fabricación, el reemplazo puede estar cubierto.
  6. Mantener limpieza adecuada: Utilizar agua y jabón neutro; productos agresivos pueden agravar el desgaste.

La situación actual de las chapas patentes no solo refleja un problema de calidad, sino que también se enmarca en un contexto más amplio sobre la gestión de la Casa de la Moneda.

El robot de cocina Rein de Essen: Precio, características y todo lo que necesitás saber
Mirá también:

El robot de cocina Rein de Essen: Precio, características y todo lo que necesitás saber
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Quini 6 ganador
¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires
Provincia
Como extraer dinero de un cajero utilizando Cuenta DNI
Como sacar efectivo rápido con Cuenta DNI: hasta $100.000 al instante
Provincia
feriados
¿Se viene un finde largo?: Confirmaron si el viernes 15 es feriado
Nacionales
Copia de Noticia2025 20250811 195827 0000
Cristian Graf, el principal sospechoso en el crimen de Diego Fernández Lima, se presentó ante la fiscalía
Nacionales
Rein robot cocina essen
El robot de cocina Rein de Essen: Precio, características y todo lo que necesitás saber
Sociedad
La semana comienza con mañanas frías y tardes soleadas: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
El peronismo revive las candidaturas testimoniales en las elecciones bonaerenses del 7S
Kicillof y su gabinete aseguran que siguen trabajando pese a estar en campaña electoral
Provincia

Más leídas