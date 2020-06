ANSES: ¿Problemas para poder cobrar el IFE por CBU? Guía paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a pagar Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) cuyo bono es de $10.000, a través de CBU.

No obstante, hay muchas dudas sobre el proceso de cobro y consulta del IFE, así como de los aspectos relacionados al CBU o cuentas bancarias para recibir el depósito; por ello, la Anses compartió una guía para saber todo lo que hay que hacer al respecto.

Por ello, te presentamos la guía para ayudarte a solventar tus dudas y cobrar el IFE por CBU.

¿Tengo que inscribirme para cobrar el segundo IFE?

Actualmente la respuesta es no, por el momento no hay proceso de inscripción disponible. En este sentido, para el segundo bono del IFE de $10.000 no deberá reinscribirse, con haber sido seleccionado como beneficiario del primer bono bastará.

Cómo cobrar el segundo bono IFE por CBU

Para consultar y cobrar el segundo bono del Ingreso Familiar (IFE), deberá ingresar al sitio web del Anses.

Si usted recibe la Asignación por embarazo o la Asignación Universal por Hijo (AUH), deberá verificar su cuenta que se le haya depositado el bono junto a estos beneficios.

Asimismo, si cobró el primer IFE por una Clave Bancaria Uniforme (CBU) o por Cuenta DNI del Banco Provincia no deberá realizar ningún trámite, pues cobrará del mismo modo entre el 23 y el 29 de junio.

De tener impago el primer bono, deberá consultar en aplicativo del sitio web del Anses si le corresponde el segundo bono del IFE. De ser afirmativo, cobrará ambos bonos.

El CBU, cómo obtenerlo y dudas al respecto

Para obtener un CBU deberá abrir una cuenta bancaria gratuita. Consulte los bancos que cuentan con aplicaciones móviles o de escritorio para generar un CBU.

Para cobrar el segundo bono sin haber tenido un CBU antes, deberá crear uno en el banco que desee e ingresarlo al sitio web del Anses. El organismo informó que esta vez todos los pagos se realizarán a través de bancos.

Asimismo, si usted cobró el primer bono por código en Banelco, Red Link o Correo Argentino, deberá consultar su estado en el sitio web del Anses. Además, la Anses le informará si ya tiene una cuenta registrada.

Si usted tiene más de un CBU no se preocupe, solo deberá elegir en cuál recibirá el depósito; o bien, puede agregar uno nuevo siempre y cuando esté a su nombre.

Posibles problemas con el CBU

Si ingresó su CBU en el aplicativo pero no le aparece, deberá tener paciencia, pues el proceso de validación se puede demorar al menos 2 días.

Por otra parte, si al ingresar al aplicativo le aparecen varias CBU pero no la suya, se trata entonces de cuentas suyas que dejó de usar pero no fueron sacadas del sistema; en este caso, deberá comunicarse con el banco al que pertenece la tarjeta de débito con la que desea cobrar el IFE.

Solicitud del IFE rechazada y cómo reclamar

Si Anses rechazó la solicitud del IFE, se le sugiere consultar en su sitio web el motivo del rechazo. Asimismo, si rechazaron su primera solicitud pero se la aprobaron ahora, podrá cobrar los dos bonos pero no al mismo tiempo; además, deberá validar la nueva forma de cobro y el CBU en el aplicativo.

Leé también: Calendario de Pago del IFE