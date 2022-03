Préstamos PymeCred ¿Qué es y cuáles son sus opiniones?

Además de las personas físicas, las empresas pequeñas o medianas (Pymes) suelen tener problemas en conseguir una línea de financiación correcta para aumentar su capacidad productiva o emplear más personas.

Con Préstamos PymeCred, todos estos problemas se han terminado. Podrás conseguir un crédito empresarial en Argentina rápidamente. ¿Te interesa? Sigue leyendo.

¿Qué son los préstamos PymeCred?

Se trata de una plataforma que ofrece una forma de financiamiento, eficaz y al instante, que proporciona efectivo para pagar deudas, pagar salarios o comprar materias primas a Pymes.



Los requisitos son sencillos y no es necesario presentar cuenta de resultados, beneficios netos de la empresa o cualquier otro tipo de garantía de ingresos.

Requisitos préstamos PymeCred

Seguramente, te preguntarás, ¿Cuáles son los requisitos para los Préstamos PymeCred? A continuación, te los mencionaremos.

Contar con cuenta corriente y tener la opción “E-CHEQ” activada.

Ser monotrinutista, Pyme o Responsable Inscripto.

Ventajas de los préstamos PymeCred

Los préstamos para las PYME no son abundantes, generalmente, solo están disponibles en los bancos tradicionales y la demanda es muy alta. Requieren saldos, estatutos y otros instrumentos legales más allá de cierta edad y nivel de pago.



Para profesionales independientes con un emprendimiento no tan grande, es un poco más fácil porque puedes encontrar préstamos personales de una sola vez y obtener dinero rápido.

Sin embargo, la cantidad entregada puede no ser suficiente o solo necesita liquidez en poco tiempo, evitando préstamos a mediano o largo plazo.



Por esta razón, la plataforma PymeCred es mucho más flexible y ágil a la hora de brindar soluciones para todo el segmento empresarial y profesional.



Puede utilizar su propio cheque como garantía de un crédito sin necesidad de presentar documentos adicionales que respalden su operación.



En el caso de que quieras vender un cheque por el cual ya has sido pagado, el beneficio adicional es que pasas el riesgo de no cobranza o rechazo a PymeCred, además de reducir los costos operativos de cobranza.

¿Cómo solicitar un préstamo PymeCred? Guía Paso a Paso

Aprende a como solicitar un préstamo PymeCred siguiendo estas instrucciones.

Ingresa a la Página Web de PymeCred. Completa el formulario con los datos y que producto financiero de la empresa necesitas. Envía el formulario. El equipo de PymeCred te contactará para proceder a los préstamos para Pyme.

Opiniones préstamos PymeCred

PymeCred es una empresa de financiación para Pymes respalda por un Banco en Argentina, Banco Industrial. Cuenta con años de experiencia en el mercado prestando dinero y no hubo ninguna denuncia o problema con sus clientes.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de préstamos PymeCred

¿Cuáles son los plazos de entrega?

Los plazos de entrega de PymeCred son de corto a mediano plazo (1 a 12 / 18 meses)

¿Cuál es el monto mínimo y máximo de PymeCred?

Los préstamos de PymeCred van de 15.000 pesos a 1.000.000 en los casos extremos.