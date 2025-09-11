Préstamos personales en Cuenta DNI: ¿Cómo funciona la nueva opción del Banco Provincia?

El acceso al crédito digital sigue creciendo en la Argentina, impulsado por herramientas que buscan simplificar trámites y dar respuesta a las necesidades de consumo e inversión de las familias. En este escenario, Banco Provincia amplió los beneficios de Cuenta DNI y habilitó una función que permite solicitar préstamos personales de manera completamente online, sin papeles ni visitas a la sucursal.

Una nueva función en la app

Más de 9 millones de bonaerenses utilizan la billetera virtual Cuenta DNI para pagar, ahorrar y acceder a descuentos. Ahora, además, la aplicación incorpora la posibilidad de gestionar créditos de forma 100% digital desde el celular, con acreditación en 24 horas.

Los préstamos cuentan con planes de hasta 48 cuotas (4 años) y están disponibles únicamente para quienes reciban una oferta precalificada dentro de la app.

Cuánto dinero presta Cuenta DNI

El monto máximo habilitado por esta modalidad es de $50.000.000, aunque la cifra final depende del perfil crediticio de cada cliente. En la práctica, algunos usuarios podrán acceder a montos menores, de acuerdo con su historial financiero y capacidad de pago.

Requisitos para acceder al préstamo

Para solicitar un crédito a través de Cuenta DNI es necesario cumplir con condiciones básicas:

Ser usuario de Cuenta DNI .

. Tener 18 años o más .

. Contar con una oferta de crédito precalificada en la aplicación.

en la aplicación. Poseer historial crediticio positivo, es decir, no registrar deudas en mora.

En caso de que la opción aún no figure en la billetera, el trámite puede realizarse también desde el homebanking del Banco Provincia.

Paso a paso para pedir un préstamo en Cuenta DNI

El procedimiento es completamente digital y se completa en pocos minutos:

Ingresar a la app Cuenta DNI y verificar si aparece la oferta de préstamo.

y verificar si aparece la oferta de préstamo. Seleccionar la propuesta y revisar el monto disponible y el plan de cuotas .

. Confirmar la solicitud.

Aceptar los términos y condiciones .

. Validar la identidad con un escaneo facial.

Una vez realizado el proceso, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo máximo de 24 horas.