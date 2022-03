Préstamos para Viajes ¿Cómo solicitar?

¿Quieres viajar e irte de vacaciones en invierno al Sur o, bien, planear las vacaciones de verano que viene? Los préstamos para viajes te permitirán darte estos gustos cuando quieras y sin muchas complicaciones.

Si quieres saber todo sobre los préstamos para viajes, sigue leyendo este artículo donde te enterarás todos los detalles.

¿Qué son los préstamos para viajes?

¿A quien no le gusta viajar? A veces, muchas personas, por su economía no pueden permitírselo o bien, no llegan con el monto total solicitado por las agencias de turismo.

En este momento, es donde los Préstamos para viajes toman acción. Si quieres tomarte unos días de relajamiento con tu familia o pareja, en la actualidad, existen miles de plataformas que ofrecen financiar una parte o todo viaje sacando una línea de crédito a abonar en cómodas cuotas. ¿Fabuloso no?

Ventajas y desventajas de financiar viajes

Cualquier producto financiero, en este caso, los préstamos poseen ventajas y desventajas. A continuación, te mencionaremos tanto los puntos positivos y negativos de obtener un crédito para viajes.

Ventajas

Montos altos.

100% Digital.

Créditos al instante.

Posibilidad de abonar en cómodas cuotas

Desventajas

Las tasas de intereses de las plataformas prestamistas son más elevadas que las de un préstamo cotidiano en una institución bancaria tradicional.

Las operaciones solo se pueden realizar en días hábiles.

Si te encuentras en el VERAZ podrás sacar montos de dinero pequeños o nulos (Según la plataforma)

Requisitos para solicitar un préstamo para viajes

Para solicitar un préstamo para viajes debes cumplir con los siguientes requisitos:

Cuenta bancaria a nombre del solicitante.

DNI actualizado y original.

Poseer celular y correo electrónico.

Demostrar ingresos mensuales (Ciertas plataformas suelen solicitarlo.)

Plataformas para solicitar un préstamo para viajes

Existen múltiples plataformas que permiten solicitar un préstamo para viaje en línea en cuestión de minutos, a continuación, te las nombraremos.

Cash Online: Puedes solicitar hasta 200.000 pesos argentinos con un plazo de devolución entre 2 a 12 meses.

Puedes solicitar hasta 200.000 pesos argentinos con un plazo de devolución entre 2 a 12 meses. Posta Prestamos: Con un trámite 100% digital, Posta Prestamos, permite solicitar hasta 100.000 pesos con la posibilidad de pagar en 24 cuotas.

Con un trámite 100% digital, Posta Prestamos, permite solicitar hasta 100.000 pesos con la posibilidad de pagar en 24 cuotas. Mango Préstamos: Con mango podrás pedir hasta 200.000 pesos y abonarlos de a 2 a 18 meses.

Con mango podrás pedir hasta 200.000 pesos y abonarlos de a 2 a 18 meses. Pareto: Sin dudas, Pareto, es una de las mejores opciones. Permite financiarte hasta 150.000 pesos y pagar en cuotas hasta 36 meses.

¿Conviene financiar un viaje?

Si conviene financiar un viaje, es una pregunta muy personal. Debes determinar varios factores. En primer lugar, ¿Puedes pagarlo? Si sacas un préstamo y, luego, tienes problemas con tu trabajo y te quedas desempleado, estarás en una situación no desea.

Por esta razón, es recomendable financiar un viaje, pero, solamente, una parte, no su totalidad. De esta forma, estarás menos expuesto y los montos serán más fáciles de abonar.