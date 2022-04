Préstamos para Mujeres ¿Cómo solicitar?

Múltiples de mujeres en Argentina realizan actividades familiares y del hogar no remuneradas. A menudo, a la par, poseen negocios que manejan de forma independiente y es posible que no tengan suficiente dinero para pagar todas las cuentas.



Para aquellas que necesitan asistencia financiera, se pueden solicitar préstamos de ama de casa / mujeres. Si estas buscando este estilo de créditos enfocados para mujeres, has ingresado al sitio correcto. En infozona, te contaremos todos los detalles de los préstamos para mujeres desde sus requisitos y cuáles son las alternativas.

¿Qué son los préstamos para mujeres?

Es una línea de financiamiento destinadas a mujeres amas de casa o emprendedoras (Negocio Propio) para saldar deudas y/o facturas o invertir en su propio negocio. Tendrás que devolver este monto en cuotas con tasas de interés que dependerán de tu perfil crediticio, plazos de pago y el monto que solicites.



Los préstamos para mujeres son pequeños adelantos en efectivo que lo sacarán de un apuro o desequilibrio financiero. ¿Te interesa? Si la respuesta es afirmativa, no te vayas, acá abajo te dejaremos los requisitos que necesitas para aplicar a los créditos para mujeres.

Requisitos para solicitar los préstamos para mujeres

Los requisitos para solicitar un préstamo para ama de casa / mujeres son los siguientes:

DNI argentino original actualizado.

Cuenta bancaria personal (No se enviará el crédito a una cuenta a nombre de un tercero).

Ser mayor de 25 años (Algunas entidades solicitan solamente, ser mayor a 18 años, varía según la institución financiera.)

Celular y correo electrónico.

Si cuentas con estos 4 requisitos primordiales, más que seguro, podrás accede una línea de financiamiento para mujeres ama de casa o emprendedoras.

Si estas buscando que instituciones pueden otorgarte este préstamo, a continuación, te dejaremos algunas opciones.

Plataformas para solicitar préstamos para mujeres

Descubrí cuales son las plataformas para solicitar un préstamo para mujeres.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad posee una línea de financiamiento especial para Mujeres Emprendedoras. ¿Lo necesitas? Te contaremos las características.

Debes ser monotributista / Responsable Inscripto con 1 año de antigüedad . En caso de ser Pyme, debes estar registrada en AFIP.

. En caso de ser Pyme, debes estar registrada en AFIP. Los montos máximos dependerán de tu evaluación personal, pero, varían de 100.000 a 650.000 pesos argentinos.

Encontra más información en la Página Web Oficial del Banco Ciudad.

Impulso Mujeres – Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional a través de Impulso Mujeres otorga líneas de créditos para Pymes creadas por mujeres.

Hasta el 30 de junio de 2022 este programa será válido y tendrá un Tasa de Interés del 22%, bonificada por el Gobierno Nacional. Encontra más información aquí.

Banco Nación

El Banco Nación es otra de las instituciones importantes del país que poseen una línea de financiación especial para mujeres. Sus características son:

Créditos hasta 650.000 pesos argentinos.

Plazo de devolución hasta 36 meses inclusive.

Tasa de interés del 30%, menor que la inflación.

Encontra más información sobre los préstamos para mujeres del BNA y solicítalo aquí.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de préstamos para mujeres

¿Hay préstamos para mujeres emprendedoras?

Si hay préstamos par mujeres emprendedoras. Generalmente, las instituciones financieras, unen los créditos para emprendedoras y ama de casas en una sola.

¿Hay prestamos del gobierno para mujeres?

Si, hay préstamos del Gobierno Nacional para Mujeres. Se llama “Impulso Mujeres”.







¿Es seguro este tipo de préstamos?

Si, son totalmente seguros ya que son instituciones financieras 100% seguras y reguladas por el Gobierno Nacional.