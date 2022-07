Préstamos ANSES: tasa del 29% anual con devolución de hasta 48 cuotas

En marzo de este año la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presentó nuevas líneas de crédito, que benefician a miles de argentinos con tasas fijas de interés por debajo de la media del mercado. Los intereses del 29% anual destacan entre los que ofrecen los bancos nacionales, significando una gran oportunidad para aquellos que pertenecen a sectores vulnerados o personas mayores que ya no están en actividad laboral.

Estos préstamos personales del ANSES y la Secretaría de Seguridad Social cuentan con pocos requisitos y la posibilidad de devolución de hasta 48 cuotas. Pueden ser solicitantes los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de pensiones no contributivas, pensiones honoríficas y pensiones del Régimen Reparatorio.

Los intereses aplicados son determinados según el valor de la Tasa Nominal Anual (TNA), establecida por los bancos de la nación, que actualmente se encuentra en un 29%. A este valor se le adiciona un 4,19% de gastos y servicios, que modifica el costo financiero total efectivo anual (CFTEA). En la sumatoria, los porcentajes anuales acumulados rondan entre un 36,4% y un 37,55%, dependiendo la cantidad de pagos seleccionados.

Las cinco líneas de crédito actualizaron sus requisitos el mes de mayo, extendiendo la edad de los solicitantes en algunos casos, permitiendo que más ciudadanos puedan tener acceso. Los créditos habilitados por el gobierno nacional son: créditos ANSES para jubilaciones y pensiones, créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez, créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos), créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos, créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

En la totalidad de las opciones los requisitos son: ser mayor de 18 años, ser residente argentino, contar con DNI vigente que deberá ser presentado y ser titular de una cuenta bancaria, para poder presentar Clave Bancaria Uniforme.

Otros datos a tener en cuenta a la hora de solicitar son los plazos habilitados para la devolución, que son de 24, 36 o 48 pagos. El valor mínimo disponible es de $5.000, con un máximo que varía de $240.000 en el caso de jubilados, pensionados y veteranos de guerra y $85.000 en el caso de madres de 7 hijos, pensionados por invalidez, adultos mayores y ex presos políticos. En ambos casos el total de la cuota solicitada no puede superar un 30% o 20% de los ingresos mensuales del aplicante.

Además de las ventajas en las tasas de interés, estas líneas de crédito son totalmente digitales, con solicitudes online que simplifican el proceso. A través del portal de Mi ANSES, en solo algunos pasos, los beneficiarios pueden hacerse acreedores del dinero solicitado en la cuenta. Con la documentación necesaria se puede iniciar la inscripción, completar los datos personales, enviar el formulario y esperar la verificación y confirmación por parte del ANSES.