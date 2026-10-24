Prestación por desempleo de anses: montos, requisitos y el paso a paso para cobrar hasta $383. 800

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida la Prestación por Desempleo con un tope fijado en $383.800.

Te detallamos los montos actualizados, los aportes exigidos y cómo hacer la solicitud sin perder días de cobro.

Montos mínimos y máximos confirmados para la prestación

El beneficio económico establece para el mes de octubre un piso mínimo de $191.900 y un techo máximo de $383.800.

El importe exacto a percibir se calcula según el sueldo previo percibido y los aportes registrados en el sistema.

La ayuda se abona en un rango de 2 a 12 cuotas, con un plus de seis meses extra para personas mayores de 45 años.

Requisitos de aportes según el tipo de contrato laboral

Para acceder al cobro de la prestación es necesario acreditar el cese laboral y los años de trabajo registrado:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.

al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y más de 90 días aportados en el último año.

Plazo de 90 días y cómo realizar la solicitud

El trámite se puede realizar de forma online en la opción “Atención Virtual” de ANSES o presencial con turno previo.

Es fundamental saber que hay un plazo límite de 90 días hábiles desde la fecha de desvinculación para hacer la solicitud.

Si el trámite se inicia pasado ese plazo, el organismo descontará un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Documentación requerida

Para presentar la solicitud, ANSES exige DNI original y copia junto con el comprobante según la causal de despido: