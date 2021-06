Preocupación por una serie de llamadas con prefijo 011- 7053

A lo largo de las últimas semanas, personas de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires han expresado en las redes sociales su preocupación por una serie de llamados misteriosos, provenientes de un número telefónico que inicia con el prefijo 117053 y que termina con diferentes variables.

“Hay distintos números que me llaman a cada rato pero siempre empiezan con 117053 expresó Alicia, una vecina de Chascomús a INFOZONA. Por su parte, Cristian un joven comerciante de Lezama afirmó: “Me llamaron 60 números que arrancan con 117053. Me vienen llamando desde hace un mes y bloqueo el número y me llaman desde otro con las mismas características (117053….)

Desde General Belgrano, algunos vecinos explicaron que decidieron no atender la la llamada porque sus celulares les indicaba de antemano que se trataba de un número fraudulento. Sin embargo, otros usuarios contaron que al atender el llamado, no escucharon ningún ruido y luego de varios minutos, colgaron.

Según señalan en las redes, todo esto se inició a finales del año pasado, y explicaron que detrás de todo esto hay una red de trata de personas que busca reunir datos, haciéndose pasar por operadores de una importante compañía de telefonía celular.

“Me dijeron que eran de Movistar y como me quería pasar me pidieron todos mis datos. De inocente y boluda que soy se los pase porque no me pareció raro hasta que me preguntó el color de la puerta de mi casa y corte. No atiendan”, contó María de los Angeles, vecina de la ciudad de Dolores

“Desde hace semanas estoy recibiendo a cualquier hora, reiteradas llamadas desde teléfonos que comienzan con la característica 7053 (7053-9135, 9233, 9170, 9103, etc, etc), desde bien temprano (incluso sábados y domingos) y hasta bien tarde, de gente que se identifica como empleados de Movistar, queriéndome vender GIGAS, activación de seguros, etc. Primero atendí y les dije que no me interesaba la propuesta, pero insisten e insisten con más y más llamados, más allá de que yo voy bloqueando cada número del que recibo cada llamado” detalló Ana Inés, desde General Madariaga

Si bien no hay una respuesta oficial respecto a la procedencia de estos llamados, lo cierto es que han causado incertidumbre en la sociedad, sumado a la molestia de recibir la llamada entrante a cualquier hora del día, inclusive a la madrugada.

¿Qué se puede hacer?

Algunos teléfonos celulares tienen entre sus opciones de registro bloquear números telefónicos. Una vez que ingrese alguna de estas llamadas, agregarlas en las opciones de bloqueo. Otra opción es bajarte desde tu tienda de aplicaciones, una que esté destinada a bloquear llamadas telefónicas. Hay varias que son gratuitas. La instalás y agregás la lista de números que te molestan.

Si tu teléfono no tiene la opción mencionada anteriormente, una buena alternativa es agendar cada uno de esos números como “No Atender” . De esta forma, cada vez que entre a tu celular una llamada de ese destinatario, no tenés más que cortar.

Registrar tu número de teléfono en la página oficial del Registro Nacional “No Llame (http://www.nollame.gob.ar/ ). Allí, luego de una serie de confirmaciones mediante correo electrónico y llamado telefónico (con característica de Buenos Aires), el registro se hará efectivo y en un lapso de 30 días ninguna llamada catalogada como spam publicitario podrá ingresar a tu celular.