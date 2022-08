Precios y planes de Amazon Prime en Argentina agosto 2022

El servicio de streaming de Amazon compite con otras plataformas como Netflix, HBO, Paramount o Disney. Ofrece una amplia oferta de películas, series y documentales para sus suscriptores. En esta nota te contamos los planes y precios actualizados de la plataforma para agosto 2022.

Quienes abonen el precio podrán acceder a todo su contenido de forma ilimitada y disfrutar de películas y series. Dentro del catalogo hay series y películas de renombre como This Is As, Cruella, The Boys, American Gods, Justin Bieber: Our World, Joker, y Grey’s Anatomy.

El precio de Amazon Primer fue afectado por las medidas del Gobierno Nacional ¿Cuánto sale actualmente?

¿Cuánto cuesta Amazon Prime en agosto 2022?

El precio es inferior al de Netflix y cuenta con un catalogo sumamente interesante. El precio promocional sin fecha de finalización para la Argentina es de $319 al mes más impuestos.

A este valor se le suman el IVA del 21% y el impuesto país del 8% más el 45% de los impuestos extranjeros. Con lo cual, el precio final es de $572,82 con la posibilidad de probar la plataforma durante un mes de forma completamente gratuita.

¿Cómo contratar Amazon Prime desde Argentina?

Paso 1: Ingresa a la página web oficial de Amazon Prime.

Paso 2: Selecciona la opción “Comienza tu período de prueba gratis”. En caso de tener una cuenta de Amazon debes ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y la contraseña.

Paso 3: En caso de no estar registrado y no tener una cuenta dirigite a “Crea tu cuenta de Amazon”

Paso 4: Completa los datos: nombre, correo electrónico y crea una contraseña.

Paso 5: Abrí tu correo electrónico y llegará un mensaje con un código para verificar tu identidad. Ingresa el código recibido.

Paso 6: Agrega un método de pago con tarjeta de crédito o débito de Visa, Mastercar, o American Express. Introduci tu nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Una vez completes los pasos podes disfrutar de tu periodo de prueba de 30 días. Cuando finalice el plazo comenzará a cobrar de tu tarjeta ingresada el monto correspondiente a cada mes.