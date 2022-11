Cuánto sale Star Plus en Argentina: Precios más impuestos 2022

Star plus es la plataforma de moda en Argentina. El número de suscriptores no para de aumentar. ¿Qué tiene para ofrecer este servicio de streaming? Te lo contamos a continuación. Descubre cuánto sale Star Plus en Argentina, cuál es su contenido, cómo suscribirse y por qué es la plataforma que más está creciendo en entretenimiento y deporte a nivel nacional.

¿Qué es Star Plus?

Star Plus, o simplemente Star+, es una plataforma de Streaming que pertenece a Walt Disney Company, la misma propietaria de Disney Plus y Marvel Studios.

Cuánto sale Star Plus en Argentina

Comparte en un mismo hogar el contenido de Disney Televisión, Star Original Productions, 20th Century Studios, FX, National Geographic Original Productions y ESPN.

En ese sentido, cuenta con una atractiva combinación de películas, series y documentales. Además, programas deportivos para ver en vivo la Champions League o La Liga Española de Fútbol, entre otros.

¿Cuánto cuesta Star Plus en Argentina? Precio de los planes de Star+

Actualmente, la plataforma ofrece en Argentina dos paquetes, con diferentes precios; estos son:

Star Plus : tiene un precio de $880 pesos mensuales y $8.800 anuales.

: tiene un precio de $880 pesos mensuales y $8.800 anuales. Combo Plus: paquete que incluye Star plus y Disney Plus y cuesta $995 pesos mensuales.

Cada plan incluye: programación en 4K, descargar el contenido hasta en 10 dispositivos para visualizarlo sin necesidad de estar conectado a Internet, usar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo y configuraciones extras; como el control parental y compartir la cuenta con amigos y otros familiares creando perfiles personalizados.

Vale destacar de que si sos usuario de Mercado Libre, estando en el Nivel 6 dentro de la plataforma, podés acceder a una suscripción a Star Plus + Disney Plus por tan sólo $499 por mes.

Cuánto cuesta Star+ Argentina

Cómo mirar Star+ en Argentina

Es posible mirar Star Plus en Argentina desde los siguientes dispositivos:

PC: Ordenadores Windows y MAC.

Ordenadores Windows y MAC. Móviles Android, iPhone, Amazon Fire y tablets iPad.

Android, iPhone, Amazon Fire y tablets iPad. TV: Televisores inteligentes Android TV, Apple TV, LG, Samsung, Amazon Fire y Chromecast.

Televisores inteligentes Android TV, Apple TV, LG, Samsung, Amazon Fire y Chromecast. Consolas: PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One

Catálogo de Star+

Una de las principales razones de la popularidad de Star Plus es su interesante catálogo. No es para menos. Tiene la programación más nutrida de compañías como 20th Century Studios, Disney Televisión, FX o National Geographic Original Productions.

La plataforma alberga más de 1.500 títulos y continuamente realiza nuevos lanzamientos. Los productores declararon que, esperan cerrar este año 2022 alcanzando los 2.000 títulos.

Sin contar producciones originales para Argentina, 500 eventos deportivos en vivo de ESPN al año y más programaciones desde un mismo ecosistema digital.

Algunas de las producciones más emocionantes que no puedes perderte en Star+ son:

The Walking Dead

Modern Family

Lost

Grey’s Anatomy

Homeland

Genius

American Horror Story

9-1-1

Outlander

How I Meet Your Mother

The X Files

W.A.T

This Is US

Los Simpson (Todas las temporadas, a diferencia de Disney Plus, que solamente tiene las más recientes)

Pam And Tommy

Muerte en el Nilo

The Kardashians

Deadpool

Deadpool 2

Nomadland

Bohemian Rhapsody

Jojo Rabbit

Alien

El Diablo Viste a la Moda

Búsqueda Implacable

Y más, mucho más. A lo anterior le tenemos que sumar los eventos en vivo de diferentes transmisiones deportivas que emite la cadena de ESPN:

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Copa Libertades de América

CONCACAF

Liga Española de Fútbol

Premier League de Inglaterra

Serie A de España

Ligue 1 de Francia

Bundesliga de Alemania

Torneos de Fútbol mundial (En 2022 se celebra la Copa Mundial de Fútbol)

Qué ver en Star Plus Argentina

Cómo suscribirse a Star Plus en Argentina

¿Quieres darte de alta en Star+ ahora mismo? Te explicamos el paso a paso para realizar la suscripción en la plataforma.

Es sencillo y no te tomará demasiado tiempo: