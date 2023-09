Por qué no estoy incluido en "Compre sin IVA": Razones y cómo solucionarlo

Si recientemente descubriste que no estás beneficiándote del programa "Compre sin IVA", es natural que te preguntes por qué no estoy. A continuación, te explicamos las razones más comunes y cómo podés solucionar esta situación.

No estoy incluido en "Compre sin IVA": Las posibles razones

1. Tus ingresos superan el límite establecido

El programa tiene límites de ingresos específicos para determinar la elegibilidad:

Trabajadores: Si tu salario supera los $708.000 a agosto, no calificás.

Si tu salario supera los $708.000 a agosto, no calificás. Jubilados y pensionados: Si recibís más de tres haberes mínimos, que equivalen a $262.380, quedás fuera del programa.

Si recibís más de tres haberes mínimos, que equivalen a $262.380, quedás fuera del programa. Monotributistas: Si estás registrado en otro régimen o el Monotributo no es tu única fuente de ingresos, no podrás acceder.

2. Datos desactualizados

Mantener tus datos al día en la AFIP y otros organismos es crucial. Cambios no reportados pueden afectar tu elegibilidad.

3. Errores administrativos

Si cumples con todos los requisitos y aún así no estás en el programa, podría haber un error administrativo. En este caso, contactar con la AFIP es el mejor paso a seguir.

Aspectos importantes a tener en cuenta

Forma de pago: El beneficio solo aplica a compras con tarjeta de débito o billeteras virtuales específicas, como Cuenta DNI o Mercado Pago. Las compras en efectivo o con tarjeta de crédito no cuentan.

Comercios: No todos los comercios participan en "Compre sin IVA". Si compraste en un lugar no adherido, no recibirás el reintegro.

Productos: Aunque muchos productos esenciales están incluidos, no todos califican para la devolución del IVA.

No estoy en la lista de beneficiarios para la devolución de IVA: ¿Cómo solucionarlo?

Si descubriste que no estás en el programa pero crees que deberías estarlo, aquí hay algunos pasos que podés seguir:

Verifica tus ingresos: Asegurate de que tus ingresos estén dentro de los límites establecidos por el programa. Actualiza tus datos: Ingresa a la página oficial de la AFIP y verifica que todos tus datos estén actualizados. Contacta a la AFIP: Si después de verificar todo sigues sin estar incluido, contacta directamente a la AFIP para resolver cualquier error administrativo.

Objetivo del programa "Compre sin IVA"

El objetivo principal es devolver a los consumidores el 21% del valor de sus compras de productos de primera necesidad, con un tope de reintegro mensual de $18.800 por persona. Esta medida, impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, busca aliviar el bolsillo de aproximadamente 9 millones de argentinos, especialmente en un contexto de aceleración inflacionaria.

¿Cómo saber si estoy incluido en el reintegro?

Para determinar si te corresponde la devolución del 21% de IVA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha habilitado un sitio web donde, ingresando con tu CUIT o CUIL, podrás verificar si estás incluido en el reintegro.

Productos incluidos

El programa "Compre sin IVA" abarca una amplia variedad de productos esenciales, entre los que se encuentran:

Alimentos básicos: pan, arroz, fideos, azúcar, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, huevos, leche, queso y yogur.

Productos de limpieza y de higiene personal.

Es esencial tener en cuenta que el programa solo es válido para compras realizadas con tarjeta de débito y ciertas billeteras virtuales, siempre que estén vinculadas a una tarjeta de este tipo.