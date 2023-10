¿Por qué no cobré el Programa Hogar? Problemas con el cobro de la garrafa social

El Programa Hogar, dependiente de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), es una asistencia económica destinada a quienes no tienen acceso a una red de gas natural. A través de este programa, se subsidia el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos. Sin embargo, hay ocasiones en las que los beneficiarios no perciben este subsidio y se preguntan: “¿Por qué no cobré el Programa Hogar este mes?”. En este artículo, te explicamos las posibles razones y cómo asegurarte de cumplir con los requisitos para recibir este beneficio.

¿Qué es el Programa Hogar?

El Programa Hogar es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Energía, que brinda un subsidio mensual y directo que cubre el 80% del costo de una garrafa. Esta asistencia está destinada a garantizar el acceso a garrafas en hogares o entidades de bien público que no cuentan con servicio de gas natural o que no están conectados a la red de distribución domiciliaria de gas. Esto incluye comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país.

Por qué no cobré el Programa Hogar 2023: Posibles Razones

Una de las principales razones por las que algunos beneficiarios no cobran el programa hogar o experimentan retrasos en el pago es debido a un “proceso de revisión y reempadronamiento” llevado a cabo por la Secretaría de Energía. Además, es esencial tener en cuenta que los requisitos para acceder al subsidio pueden cambiar, como ocurrió recientemente con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Los requisitos clave para cobrar el programa Hogar este 2023 son:

Ingresos mensuales: Deben ser menores a dos veces el SMVM. Durante marzo, el SMVM alcanzó los $118.000, por lo que los beneficiarios deberían tener ingresos menores a $236.000 para acceder al subsidio. Si un miembro del grupo familiar cuenta con el Certificado único de Discapacidad (CUD), el máximo aumenta a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Deben ser menores a dos veces el SMVM. Durante marzo, el SMVM alcanzó los $118.000, por lo que los beneficiarios deberían tener ingresos menores a $236.000 para acceder al subsidio. Si un miembro del grupo familiar cuenta con el Certificado único de Discapacidad (CUD), el máximo aumenta a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Conexión a la red de gas natural: No debés tener conexión a la red de gas natural en tu domicilio.

Si recientemente han instalado la red de gas natural en tu zona o tu salario excede el monto establecido, es probable que ya no califiques para recibir el beneficio del Programa Hogar de ANSES.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Programa Hogar?

Para saber si sos beneficiario del Programa Hogar, podés seguir estos pasos:

Acceder a la página web de ANSES. Hacer click en la opción Mi ANSES. Completar el CUIL o CUIT solicitado y la Clave de Seguridad Social. Ir a la opción de “Cobros y Consultar fecha” y “Lugar de cobro”. Al entrar, se mostrarán todas las prestaciones que serán pagadas en el mes.

En resumen, si no cobraste el Programa Hogar este mes, es esencial revisar si cumplís con los requisitos y estar atento a las actualizaciones y cambios en las condiciones y montos del programa.