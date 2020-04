¿Por qué solamente se autorizó la flexibilización de la cuarentena en 28 distritos?

Como lo hizo saber INFOZONA, solo 28 municipios de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del interior del territorio bonaerense, fueron autorizados a aplicar todas o algunas de las once medidas de flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio que lanzó el fin de semana pasado el gobierno nacional, entre las que se cuentan la apertura de los locales de pago extra bancario y el delivery sin apertura de locales al público.

Pero, ¿por qué tan solo 28 distritos?

Según pudo saber INFOZONA, hasta el jueves último, 72 municipios remitieron solicitudes para habilitar 537 actividades distintas en cada uno de ellos, siendo rechazadas 44 por no estar correctamente redactadas o sin especificar de que manera se controlaría el cumplimiento y en todo caso, que multas se aplicaría a los eventuales infractores.

Asimismo, por otro lado los Ministerios de Salud, Seguridad y Desarrollo Social, revisaron el SIBOM (Sistema de Boletines Oficiales Municipales) para analizar los decretos emitidos por cada uno de los Intendentes en el marco de la pandemia y advirtieron que en muchos distritos se tomaron medidas ilegales sin respetar lo normado a nivel nacional y provincial.

Otra cuestión que no caído bien en la Gobernación bonaerense es la implementación en la mayoría de los distritos de marcar el cese comercial con un toque de sirena de los Bomberos Voluntarios de cada lugar. Fuentes fidedignas, indicaron que no no es necesario por cuanto no se trata de un «toque de queda».

Otro de los cuestionamientos hacia los municipios fue la utilización de las fuerzas policiales en los controles sanitarios de cada ciudad, motivando ello la determinación del Ministro Sergio Berni de ordenar su retiro de los mismos, dejando solamente dos agentes en cada uno de ellos para brindar asistencia a los agentes municipales en caso de ser necesario.

Hay algunos que se cortan solos con sus decretos y esto genera un dolor de cabeza. Tenemos que estar cada día citando a los intendentes para llamarles la atención», se quejaron en el gobierno.

No obstante el rechazo a varios municipios, se les hizo saber que se dará tanto a ellos como a los que aún no presentaron sus solicitudes, una segunda oportunidad para remitir las mismas con mayores detalles en protocolos y mecanismos de control para hacer cumplir la normativa vigente.