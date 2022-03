¿Por qué los legisladores del Pro abandonaron el Recinto en medio del discurso del Presidente?

En la inauguración del 140º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el discurso del presidente Alberto Fernández se vio interrumpido por los gritos de parte de la oposición, lo que generó la salida del PRO del recinto, en rechazo a las palabras del mandatario nacional.

El espacio amarillo, mediante sus redes, dio su explicación sobre lo sucedido.

El jefe de Estado hablaba del acuerdo del ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la denuncia que él realizó el año pasado ante la Justicia para que se investigue si existió un delito cuando la oposición comenzó con los abucheos y los legisladores “amarillos” decidieron levantarse de sus bancas y retirarse del Recinto.

Pese a que todo el bloque de JxC cuestionó al Jefe de Estado, finalmente solo se levantaron los referentes del PRO y se retiraron del recinto, dejando gran parte de las bancas vacías, las mismas que habían poblado con banderas con los colores de Ucrania.

Pero no todos eligieron irse, ya que siguieron en sus lugares todos los radicales, incluido Alfredo Cornejo, quien un rato antes lo había acusado de “mentiroso” al Presidente y éste le respondió “yo no miento Alfredo, vos me conocés”. También se quedaron todos los legisladores de la Coalición Cívica, los restantes “socios” de la alianza opostira.

Según Waldo Wolff, legislador del Pro , existió “mucho malestar” por la alocución y explicó qué decidió retirarse del recinto porque “no soporta tantas mentiras e hipocresía”.

Minutos más tarde, el Bloque de Diputados y Senadores del Pro, emitió el siguiente comunicado: