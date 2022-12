¿Por qué los 29 de cada mes se comen ñoquis?

Llegó el último día 29 del año y como es habitual en tal fecha en la mayoría de los hogares se pone en práctica una costumbre que se tiene en Italia y en algunos países del Cono Sur como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay que es comer ñoquis.

Pero además a este ritual lo acompaña poner dinero bajo el plato, que simboliza prosperidad y nuevos deseos a todos los comensales.

Origen de la tradición

No está muy claro dónde comenzó esta tradición, pero hay dos versiones

Origen italiano

Según cuenta la leyenda, esta tradición nació en Italia, donde un joven se paseaba sus días predicando y curando enfermos en la región de Veneto. Un día 29 tocó la puerta de una familia de pescadores que lo invitó comer y le pusieron en la mesa un plato de ñoquis para que coma junto a todos.

Como forma de agradecimiento a ese acto de amabilidad y solidaridad, este joven les auguró una mejoría en la pesca para los siguientes meses ya que el trabajo en ese rubro estaba estancado. Cuando se fue y la familia comenzó a levantar la mesa, se encontraron con unas monedas de oro debajo del plato y las utilizaron para invertir en su negocio de pesca. La leyenda cuenta que a partir de ese día, la familia comenzó a comer ñoquis todos los 29.

Origen alternativo

La segunda explicación no tiene que ver con el lugar, sino con el contexto. Esta versión cuenta que al ser uno de los últimos días del mes, las personas humildes que cobraban a principios del siguiente mes comían ñoquis porque su materia primera era barata.

La historia también cuenta que los inmigrantes italianos mayores que ya estaban establecidos o en mejores condiciones económicas convidaron un plato de ñoquis a las personas más humildes. Junto a esto dejaban disimuladamente monedas de oro debajo del plato para ayudarlos a fin de mes.

Sin embargo, un dato fundamental es que la papa, uno de los ingredientes del ñoqui, no se conocía en los siglos III y IV, sino que fue introducida luego del descubrimiento de América. Por este motivo, se cree que en esa época los ñoquis eran solamente de masa.

En cualquier caso, no deja de ser una tradición que parece no perder vigencia con el paso del tiempo, lo que la convierte en uno de los momentos del mes que se esperan para no perder la costumbre que convoca a comer ñoquis el 29 de cada mes.