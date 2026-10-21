¿por qué hoy, 21 de octubre, se celebra el día de volver al futuro?

Este miércoles 21 de octubre de 2026 se celebra en todo el mundo el Día de Volver al Futuro, una fecha que recuerda uno de los momentos más emblemáticos de la historia del cine. La jornada rinde homenaje a la inolvidable trilogía protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que conquistó a generaciones enteras con sus viajes en el tiempo, su humor y una sorprendente visión de cómo sería el mundo del futuro.

La elección del día no es casual: el 21 de octubre de 2015 fue la fecha a la que viajaron Marty McFly y el excéntrico científico Emmett “Doc” Brown a bordo del famoso automóvil DeLorean, convertido en una máquina del tiempo, durante la segunda película de la saga, estrenada en 1989.

Un viaje que quedó grabado en la historia del cine

La primera película, Volver al Futuro, llegó a los cines en 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis y con la producción ejecutiva de Steven Spielberg. Su éxito fue tan extraordinario que dio origen a dos continuaciones y convirtió a sus protagonistas en verdaderos íconos de la cultura popular.

En Volver al Futuro II, estrenada cuatro años después, Marty McFly viaja junto al doctor Brown y Jennifer Parker desde 1985 hasta el 21 de octubre de 2015, con el propósito de intervenir en acontecimientos que podrían comprometer el futuro de su familia.

Para los espectadores de 1989, aquel año parecía extraordinariamente lejano. Sin embargo, cuando finalmente llegó el verdadero 21 de octubre de 2015, los seguidores de la trilogía organizaron celebraciones alrededor del planeta. Así nació el denominado Back to the Future Day, una conmemoración que se mantiene vigente once años después.

Las sorprendentes predicciones sobre el futuro

Uno de los aspectos más recordados de la película es la manera en que imaginó la tecnología que existiría décadas después. Los realizadores presentaron un mundo con automóviles voladores, patinetas que flotaban sobre el suelo, zapatillas capaces de ajustarse automáticamente y enormes pantallas con imágenes tridimensionales.

Aunque muchas de aquellas invenciones todavía no forman parte de la vida cotidiana, otras se acercaron notablemente a la realidad. Las videollamadas, los sistemas de identificación biométrica, las pantallas planas y diversos dispositivos inteligentes recuerdan algunas de las innovaciones que la película anticipó.

También quedaron grabados en la memoria colectiva el chaleco rojo de Marty McFly, el característico cabello blanco del doctor Brown y, especialmente, el DeLorean DMC-12, un automóvil que alcanzó fama mundial gracias a su transformación cinematográfica en una máquina capaz de viajar por el tiempo.

Una historia que sigue emocionando a distintas generaciones

Más de cuatro décadas después del estreno de la primera entrega, Volver al Futuro continúa siendo una de las sagas más queridas del cine. Sus personajes, su música y sus inolvidables escenas siguen despertando nostalgia entre quienes disfrutaron las películas en su estreno y curiosidad entre las nuevas generaciones.

Cada 21 de octubre, fanáticos de distintos países recuerdan la fecha mediante proyecciones especiales, encuentros temáticos, publicaciones en redes sociales y maratones de las tres películas.

Este miércoles 21 de octubre de 2026, once años después de aquella llegada imaginaria al futuro, la celebración vuelve a demostrar que algunas historias cinematográficas nunca envejecen.

Porque, aunque el futuro que imaginaron los creadores de la película no resultó exactamente como lo mostraron en la pantalla, el legado de Marty McFly y el doctor Brown continúa tan vigente como siempre.

Y una de las mayores curiosidades de esta celebración es que el futuro al que viajaron los protagonistas ya forma parte de nuestro pasado, pero su historia sigue conquistando espectadores en todo el mundo.