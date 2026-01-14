Por el recambio turístico, limitan el tránsito de camiones rumbo a la Costa Atlántica

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires confirmó la implementación de restricciones temporales para la circulación de camiones de carga de más de 7 toneladas en varias arterias viales clave con motivo del recambio turístico de enero. El objetivo de esta medida es facilitar un tránsito más fluido y seguro para los vehículos particulares durante uno de los períodos de mayor movimiento hacia la Costa Atlántica.

Áreas y rutas afectadas por la restricción:

Autopista Buenos Aires–La Plata: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

Autovía 2: desde el km 40,5 del Ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el km 400 (Camet).

Ruta Provincial 11: desde la intersección con la RP 36 en Pipinas hasta el km 537 (Chapadmalal).

Ruta Provincial 36: entre la rotonda de la RP 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) y la intersección con la RP 11.

Ruta Provincial 56: desde su cruce con la RP 11 en General Conesa hasta su enlace con la RP 74 en General Madariaga.

Ruta Provincial 63: desde el distribuidor con la RP 2 en Dolores hasta la intersección con la RP 11 en Esquina de Crotto.

Ruta Provincial 74: desde su cruce con la RP 56 en Maipú hasta la intersección con la RP 11 en Pinamar.

Horarios y sentidos de la veda para el 15 de enero:

Sentido hacia la Costa Atlántica: la prohibición rige desde las 14:00 hasta las 23:59 del jueves 15 de enero.

Sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: también estará vigente el jueves 15 de enero de 14:00 a 23:59.

La restricción continuará el viernes 16 de enero, con limitaciones en sentido hacia la Costa Atlántica desde las 06:00 hasta las 14:00 horas.

Excepciones a la norma: Quedan exceptuados de esta prohibición los camiones con porte bruto menor a siete toneladas y los vehículos que transporten cargas esenciales o que estén en cumplimiento directo de órdenes judiciales o normativas superiores aplicables.

La medida se adopta en un contexto de intenso movimiento vehicular por el recambio turístico, cuando miles de automóviles se dirigen hacia los balnearios bonaerenses, elevando la densidad de tránsito en rutas como la Autovía 2 y la RP 11