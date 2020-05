Polémico: por la cuarentena entregarán un plus de $70.000 a asesores del Congreso

Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa acordaron un plus económico para empleados y asesores del congreso que llegaría a $70.000.

Debido a la pandemia y la cuarentena obligatoria, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Diputados, Sergio Massa, acordaron un plus económico de $2300 por día para los empleados y asesores del Congreso de la Nación.

Este proyecto establece en el artículo primero que se le otorgará al personal del Congreso de la Nación "que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, haya cumplido funciones de manera presencial para garantizar el mínimo y esencial funcionamiento" un remuneramiento extra por la Emergencia Sanitaria, el cual equivale a 13,56 módulos por día del cumplimiento presencial de las tarea.

Este plus no será tomado en cuenta para cualquier otro adicional, como bonificaciones, suplementos, aportes, contribuciones, etc.

El periodo para el cobro de esta suma no remunerativa será desde el 20 de marzo hasta el 10 de mayo, inclusive, pudiendo se prorrogado, conforme se extienda la cuarentena. Así lo especifica el artículo 3.

Haciendo el cálculo, si un trabajador del Congreso trabajó todos los días hábiles desde que la cuarentena se hizo obligatoria, percibirá un extra total de $70.000.

