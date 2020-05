Polémica por la receta de una médica extranjera sin matrícula

La circulación de las primeras recetas prescriptas por una médica extranjera sin matrícula encendieron la alarma en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. Tienen sello, pero en reemplazo de la matrícula se lee DNU 206/2020. Según la Provincia, se trata de una médica venezolana.

Según hicieron saber autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, "este tipo de recetas serán rechazadas en todas las farmacias bonaerenses. La receta debe tener la firma del médico, el sello y el número de matricula o, en su defecto, el número de registro. De lo contrario, no se procederá a a venta del medicamento como sucedió con esta receta que fue recibida en una farmacia de la localidad de Marcos Paz"

Asimismo, dejaron en claro que no habrá excepciones, ni siquiera por pedido del Ministerio de Salud de la Nación. "A mí nadie me puede obligar a que dispense un medicamento con una receta incorrecta. ¿Cómo sé yo si la persona que confeccionó la receta no fue a una librería y se hizo un sello que dijera DNU 160/2020. Es muy sencillo. El farmacéutico no la aceptará porque de hacerlo estaría incumpliendo una norma básica: el farmacéutico tiene responsabilidad civil, sanitaria y penal".

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense admitieron que la receta está mal confeccionada. Aseguraron que fue hecha por una médica venezolana que había llegado al país antes de la pandemia del coronavirus, en una delegación de 173 profesionales entre los que también había profesionales ecuatorianos y bolivianos. Son médicos que, según la información oficial, tienen sus matrículas en trámite. Y aseguraron que por ahora no está previsto que arribe una delegación de médicos cubanos como ocurrió en otras partes del mundo.

La receta de la polémica: