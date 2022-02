Plan Nacer y Sumar 2022: formulario de inscripción

El Plan Nacer es un programa que existe desde el año 2004 y que inicialmente brindaba financiamiento para cuidados materno-infantiles.

En el año 2021, el Plan Nacer se amplio y pasó a ser el Programa SUMAR, con el objetivo de brindar acceso a una salud de calidad a toda la población que no posee una obra social.

Plan Sumar inscripción 2022

Para inscribirse en el Plan Sumar hay que completar un formulario de inscripción en el centro de salud más cercano a su domicilio. Se deberá presentar el documento de identidad (DNI)

Los niños beneficiarios del Plan Nacer ingresarán automáticamente al Programa Sumar, en la fecha de su cumpleaños número 6 (seis).

Vale resaltar que el Plan Sumar no es una obra social y la inscripción no es requisito para ser atendidos. Se enfoca en las personas que no cuentan con obra social ni prepaga, sin límite de edad.

Ante cualquier duda sobre el plan, podés comunicarte por teléfono al número 0800-222-7100, línea de atención gratuita.

Formulario Plan Nacer

El Formulario que deberán presentar las embarazadas para poder cobrar la Asignación, puede bajarse de forma online en la página

http://www.anses.gob.ar/formularios/pdf/PS.2.67.pdf. También está disponible en las

Oficinas de la ANSES.

