Cómo es el Plan Mi Pieza: ¿Es un préstamo y se devuelve?

Esta semana se realizó un nuevo sorteo del programa Mi Pieza para mejoras y división de ambientes y 70.000 mujeres resultaron beneficiarias.

Plan Mi Pieza

Se trata del plan que permite a sus titulares realizar mejoras y división de ambientes en sus viviendas. Dicho programa pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y tiene como objetivo la ampliación y mejora de vivienda.

En ese sentido, Mi Pieza permite a las beneficiarias realizar obras en sus domicilios mediante un subsidio económico; el cual tiene un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $240.000.

Si te interesa conocer más sobre este plan social y sus resultados, seguí leyendo esta nota y conocé los detalles al respecto.

¿Para quiénes es este programa?

El plan Mi Pieza se destina a mujeres residentes en barrios populares que figuren dentro del listado del Renabap; y que a su vez, deseen realizar mejoras de refacción, arreglo o ampliación en su propiedad.

Por otra parte, el plan Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluyendo el Potenciar Trabajo.

¿El plan Mi Pieza es un préstamo? ¿Cómo se devuelve?

El dinero que otorga el plan no es un préstamo, sino un subsidio, por lo que no requiere ser devuelto, pero sí hay que cumplir con determinados requisitos para no perder el beneficio.

Tras recibir el dinero, la titular del programa deberá gastar el 40% en materiales de construcción pagando a través de débito. A su vez, deberá validar el avance de la obra. En el caso de no hacerlo, no podrá cobrar el segundo desembolso y perderá acceso a nuevas líneas de apoyo económico.

Mi Pieza: Resultados del sorteo

En el reciente sorteo, resultaron ganadoras 70.000 mujeres, quienes habían completado la inscripción al plan en una instancia previa; y quienes ahora podrán realizar mejorías en su hogar.

¿Cuándo y cómo se paga?

La Anses distribuirá el monto de dinero a las ganadoras en dos etapas. Primero, se entregará el 50% de valor total al inicio de la obra y luego, tras acreditar el avance de la misma mediante la app del plan, se le entregará la mitad restante. Conocé quiénes resultaron beneficiarias aquí al ingresar el número de DNI.

¿Cómo inscribirse a Mi Pieza?

La inscripción del programa permanece abierta sin límite de tiempo, por lo que si querés anotarse, deberás completar un formulario y cumplir los requisitos para ser beneficiario de dicho plan social.

Entre los requisitos del programa están ser mayor de 18 años, ser argentina con residencia permanente; residir en barrios populares inscriptos en el Renabap y contar con el Certificado de Vivienda Familiar.