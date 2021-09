Plan Mi Compu Anses: Computadoras para jubilados 2021: ¿Cómo tramitar?

El Plan Mi Compu es un beneficio para que los jubilados y pensionados de la Anses puedan acceder a computadoras y otros dispositivos tecnológicos de la marca EXO.

Bajo este contexto, el programa de computadoras para jubilados anses 2021 permite escoger entre pc de escritorios; así como notebooks, netbooks, tablets, celulares e incluso mochilas solares. Además, es un préstamos que es sencillo de tramitar.

Se trata de equipos de EXO Soluciones Tecnológicas, una marca sponsor del Programa Mayores Conectados; cuyo objetivo es difundir conocimientos gratuitos sobre las nuevas tecnologías para que sean una herramienta de inclusión social en los adultos mayores.

Requisitos del Plan Mi Compu

Antes de solicitar la computadora o notebook para jubilados y pensionados de Anses, debes reunir la siguiente documentación:

Original y copia de tu DNI (Documento Nacional de Identidad).

Constancia Cuil (Clave Única de Identificación Laboral reconocida por la Anses). Podés descargarlo acá.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión (Anses).

Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo del solicitante (luz, gas, telefonía fija, entre otros).

¿Cómo tramitar el Plan Mi Compu?

El programa Mi Compu para jubilados y pensionados es sencillo de tramitar, ya que solo deberás hacer lo siguiente:

Solicitar tu turno en el sitio web del Banco Nación Argentina. Ir a la sucursal del Banco Nación que tenga tu turno. Solicitar el el Préstamo Mi Compu Jubilados EXO. Presentar la documentación requerida.

¿Qué beneficios tiene el programa?

Este es un préstamo que consta de varios beneficios, siendo uno de ellos, la posibilidad de obtener un computadora EXO hasta 40 cuotas fijas. Además, es un beneficio exclusivo para jubilados de la Anses. Otras características del Plan Mi Compu:

Su tramitación sencilla, con pocos requisitos y desde cualquier sucursal del Banco Nación.

Las cuotas se descuentan directamente del haber jubilatorio o pensión sin tener que ir al banco.

La computadora se entrega sin cargo (gratis) en todo el país.

No es necesario ser cliente del Banco Nación.

Permite la cancelación anticipada total sin cargo extra.

Los equipos EXO cuentan con sistema operativo Windows 10 original y tecnología Intel®.

Tendrá una garantía de un año sobre el equipo de su préstamo; así como atención post-venta en todo el país.

Finalmente, algunos de los equipos que podés obtener con este préstamo van desde computadoras, hasta laptops, mochilas y celulares de la marca EXO. Algunos de ellos son la Notebook MCF, la computadora de escritorio MCF, un equipo All in one MCF, un celular Spanky Fácil 4G, entre otros.