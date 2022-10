Plan Acompañar ¿Cuándo se cobra?: fecha de cobro octubre 2022

La Anses realizará en julio el pago del Plan Acompañar correspondiente a octubre 2022 y todas las beneficiarias se preguntan ¿Cuándo se cobra?. Desde el organismo nacional brindaron detalles respecto al cobro.

Plan Acompañar 2022

El programa Acompañar se dirige a la víctimas de violencia de género, ya que su objetivo es ayudarlas a reconstruir su vida. Con dicho programa, además de un apoyo económico (cuota mensual equivalente al SMVM vigente), los beneficiarios reciben acompañamiento legal y psicológico.

Bajo este contexto, el Plan Acompañar se dirige principalmente a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia económica; por lo que son estas personas quienes pueden solicitar ser beneficiarias.

Aunado a ello, el plan es compatible con la Asignación por Embarazo (AUE), Monotributo Social, la AUH (Asignación Universal por Hijo); y Empleo en el régimen de servicio doméstico.

Requisitos del Plan Acompañar

Los requisitos para poder ser beneficiario del Programa Acompañar son:

Ser mujer o persona LBTQI+.

Estar en situación de violencia de género/económica.

Tramitar el beneficio del Plan Acompañar en la unidad de acompañamiento más cercana a su domicilio (no se requiere la denuncia policial para hacer el trámite).

Previo a realizar el trámite, tené en cuenta que este plan no es compatible si tenés sueldo como empleado en relación de dependencia; subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo o capacitación, jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivo; PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y el fondo de desempleo.

Cuándo se cobra el Plan Acompañar en octubre 2022

Fuentes del organismo, informaron que este mes de octubre el pago del Programa Acompañar está estipulado para mediados de mes, entre el 15 y el 20.

Actualización: Plan Acompañar: fecha de cobro en Octubre 2022

Sin embargo, teniendo en cuenta las demoras habituales en el pago de este plan, es posible que varias beneficiarias vean el dinero depositado algunos días después.

Finalmente, recordá que al solicitar ser beneficiario de este programa, el organismo realiza un análisis de tu situación habitacional y socioeconómica para saber si te corresponde o no cobrarlo.

Más información: Cómo inscribirse en el Plan Acompañar