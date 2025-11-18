Pity Álvarez confirmó su show en Córdoba para el 20 de diciembre tras cambios de sede

Cristian “Pity” Álvarez reapareció en Instagram para aclarar su situación musical y confirmar que su regreso a los escenarios sigue en pie, aunque con cambios importantes. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anunció que el show que estaba programado para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez finalmente se trasladará al Mario Alberto Kempes en Córdoba, el próximo 20 de diciembre.

¿Por qué se trasladó el show a Córdoba?

El anuncio se produjo después de semanas de especulaciones y obstáculos para definir la sede del evento. Cristian “Pity” Álvarez explicó que “había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron”. Inicialmente, se consideró el estadio Único, pero también surgieron inconvenientes que impidieron concretar esa opción.

“Una persona puso muchos huevos ahí para que lo hagamos, pero tampoco se pudo hacer nada”, agregó Pity, dejando claro que las dificultades organizativas fueron un factor determinante en su decisión de llevar el espectáculo a Córdoba. La elección de la nueva sede responde a que, según sus palabras, “cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: ‘si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?’”

Advertencia sobre la venta de entradas no autorizadas

En su video, el músico también alertó a sus seguidores sobre la venta ilegal de entradas vinculadas a la fecha original en Vélez. Denunció que “un par de pillos” estaban ofreciendo tickets que no pertenecían a ningún show confirmado. Pidió a sus fanáticos que “traten de no caer en la trampa” y anunció que en los próximos días se dará a conocer la ticketera oficial para la compra de entradas válidas para su presentación en Córdoba.

Expectativa por el regreso a los escenarios en 2025

La confirmación de la nueva fecha marca un importante hito en el esperado regreso de Álvarez, que sus seguidores han aguardado con ansiedad. Aún no se han revelado detalles sobre la banda que lo acompañará, la puesta en escena o la duración del show, pero se espera que la información oficial se comunique próximamente.

Por lo pronto, la certeza que se mantiene es que el regreso de Pity Álvarez a los escenarios ya tiene fecha y lugar definidos, y Córdoba se prepara para recibirlo. La expectativa continúa elevándose, alimentada por la historia y el impacto del artista en el rock nacional y por las circunstancias que rodearon su tan ansiado regreso.