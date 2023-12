Piloto habló de las amenazas con mira telescópica que denunció el Presidente: “Lamento decirle”

El presidente Alberto Fernández afirmó que, durante la última etapa de su mandato, observó en varias ocasiones una “mira telescópica” apuntando contra él mientras se desplazaba de la Casa Rosada a la Quinta de Olivos.

Las palabras exactas del mandatario

“Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”, afirmó el presidente.

Y detalló: “Se trató de un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto'”.

A continuación, mirá el video.

La desmentida al presidente

El piloto Enrique Piñeyro fue contundente: “De todas las tonterías aeronáuticas que escuché esta se lleva las palmas. Lamento decirle al presidente que no, nadie atentó contra su vida. Son punteros láser astronómicos que se compran en cualquier lado a 8 dólares. Si a él le pasó 2 o 3 veces a nosotros nos pasó 20 o 30 veces”.