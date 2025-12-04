Pila se prepara para la Fiesta Regional del Cordero Pilero al Asador

Francisco Díaz

Este sábado 6 de diciembre, la ciudad de Pila volverá a latir al ritmo de la tradición con una nueva edición de la Fiesta Regional del Cordero Pilero al Asador, un clásico que marca el inicio de los festejos por el aniversario del distrito, cuya fundación se conmemora el 21 de diciembre.

Cordero para todos y concurso de asadores millonario

El corazón de la fiesta será, como cada año, el tradicional concurso de asadores, que en esta oportunidad entregará más de un millón de pesos en premios.

La organización remarcó un punto que entusiasma a todos: habrá cordero suficiente para que nadie se quede sin probarlo.

Las porciones se venderán a precio accesible, y lo recaudado se destinará a instituciones locales, combinando sabor, identidad y solidaridad en un mismo plato.

Desfile criollo, fogones y una ciudad encendida

Desde muy temprano, las calles de Pila se llenarán de tradición con un gran desfile criollo, donde jinetes, monturas brillantes y pañuelos al viento pintarán una postal bien bonaerense.

En la plaza central, el ambiente se transformará en un fogón comunitario: humo criollo, asadores midiendo oficio, cuchillos afilados y la típica espera paciente frente a la brasa.

Música, danza y baile popular

La fiesta no se queda solo en el plato:
👉 Música en vivo
👉 Grupos de danza folklórica
👉 Baile popular hasta que la noche diga basta
Porque Pila celebra con cuchillo y tenedor, pero también con zapateo, guitarra y orgullo local.

Camino al cumpleaños 186

La ciudad de Pila está a pocos días de festejar su 186º aniversario, el próximo 21 de diciembre.

La fiesta de este sábado no será solo un encuentro gastronómico: será la chispa que inaugure un mes completo de emoción, donde la comunidad recupera tradiciones, se reúne alrededor del fuego y muestra al visitante lo mejor de su cultura.

Un anticipo perfecto de todo lo que vendrá, con la ciudad preparándose para vivir un diciembre luminoso, participativo y bien bonaerense, donde cada vecino será protagonista.

