Pila: No se modificarán las medidas adoptadas en el marco de la cuarentena

Tras una nueva reunión de la Comisión de Emergencia de Pila, la cual lleva adelante la aplicación de todas las medidas sanitarias y de monitoreo en el distrito, se resolvió lo siguiente:

Continuar, sin ninguna modificación, las decisiones tomadas en la última reunión. Por lo que persistirán las caminatas recreativas para adultos y niños, quedando excluidos los adultos mayores.

El horario comercial seguirá igual, es decir de 07 a 18 horas.

Caminatas recreativas de 07 a 09 hs y de 17 a 18 horas.

Niños podrán circular en la manzana de su vivienda, en el horario de 14 a 17 hs., acompañado por un mayor responsable.

Extremar los controles sanitarios en los accesos a la ciudad: Méndez Paz y Ruta 57; Ruta 41 y Ruta 57 y Mariano Moreno y Circunvalación.

Cierre de los egresos e ingresos a las 00 hs y apertura a las 07 horas.

Toda aquella persona que no posea permiso o no esté exenta en el Decreto Nacional no podrá ingresar a Pila.

Asimismo, la Comisión recuerda que el uso de barbijo y el distanciamiento social son de carácter obligatorio.

Además, se insta a los vecinos a cumplir con las normas del aislamiento preventivo, lo que significa que están prohibidas las reuniones sociales (mateadas, almuerzos o cenas grupales y visitas a familiares)

Toda norma definida puede volver a la fase anterior, ante el incumpliendo de los vecinos por lo que se solicita solidaridad y cumplimiento.

Una acción contraria a lo dispuesto generará el retroceso inmediato.